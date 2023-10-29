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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
29.10.2023 17:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
29 октября 2023, 00:25 | Обновлено 29 октября 2023, 00:46
112
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 октября в 17:30 по Киеву

29 октября 2023, 00:25 | Обновлено 29 октября 2023, 00:46
112
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Хаг и Гвардиола

29 октября на «Олд Траффорд» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка намечен на 17:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда перед началом прошлого сезона получила очередного уже наставника, в лице тен Хага. Он добился безусловного успеха, сумев подняться с новыми подопечными на 3-е место в АПЛ и заодно раздобыв Кубок Лиги. Но сейчас Эрика много критикуют, и вполне по делу. Даже в прошлом туре, играя против безусловного аутсайдера, Шеффилд Юнайтед, гранд добился победы только за счет гола Далота на 77-й минуте - он оформил итоговые 2:1. Но даже после этого при 5 победах у манкунианцев 4 поражения и место за пределами зоны еврокубков. Ну, а в Лиге чемпионов красные дьяволы откровенно провалились, на фоне грубых ошибок обороны, и лично Онаны, ухитрившись проиграть не только Баварии на выезде, но и даже Галатасараю дома. Да, потом вымучили 1:0 с Копенгагеном, но только благодаря тому, что вратарь отразил пенальти на 90+ минуте.

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне смог повторить давнее достижение как раз МЮ, оформив классический требл. Наконец-то, далеко не с первой попытки (и это если еще не вспоминать работу специалиста в Баварии) Гвардиола завоевал Ушастого. И сейчас занимается привычным делом, в виде перестройки состава. Ведь были непростые потери: Гюндоган ушел, Де Брейне уже на старте получил тяжелую травму. Впрочем, и на новичков не скупились, того же Гвардиола сделав самым дорогим защитником мира. Пока что не все получается. Лигу чемпионов начали с побед над Црвеной Звездой и РБ Лейпциг, а на этой неделе оформили 3:1 на поле Янг Бойз. Но на внутренней арене гранд успел вылететь из Кубка Лиги, проиграв Ньюкаслу. А потом и в АПЛ уступили Вулверхэмптону с Арсеналом. Да и Брайтон в прошлом туре обыграли минимально, 2:1, при удалении Аканджи.

Статистика личных встреч

4 из 5 крайних манчестерских дерби были выиграны Сити, в том числе 4:1 и 6:3. Но в январе красные дьяволы оформили победу 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что фактор поля поможет МЮ. Ставим на то, что тут снова выиграют гости (коэффициент - 1,69).

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Источник Sport.ua
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