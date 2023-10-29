В воскресенье, 29-го октября, состоится поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 17:30.

Дерби Манчестера с неясными перспективами для его участников, но со вполне очевидными задачами. Если команда Гвардиолы теряет очки, то отстанет от «Арсенала» и «Тоттенхэма» в чемпионской гонке. Если же осечку допустит коллектив Ерика тен Хага, то серьезные проблемы будут уже у нидерландского специалиста. К нему и так с подозрением относятся в контексте неуверенной игры команды, поэтому где, как не в матче против принципиального соперника укреплять собственные позиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.