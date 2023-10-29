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Манчестер Юнайтед
29.10.2023 17:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
29 октября 2023, 15:23 | Обновлено 29 октября 2023, 15:24
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

29 октября 2023, 15:23 | Обновлено 29 октября 2023, 15:24
141
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29-го октября, состоится поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 17:30.

Дерби Манчестера с неясными перспективами для его участников, но со вполне очевидными задачами. Если команда Гвардиолы теряет очки, то отстанет от «Арсенала» и «Тоттенхэма» в чемпионской гонке. Если же осечку допустит коллектив Ерика тен Хага, то серьезные проблемы будут уже у нидерландского специалиста. К нему и так с подозрением относятся в контексте неуверенной игры команды, поэтому где, как не в матче против принципиального соперника укреплять собственные позиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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