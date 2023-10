ВИДЕО. Митрович снова решает. Аль-Хиляль упрочил лидерство

27 октября состоялись три матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль обыграл Аль-Ахли (3:1) и упрочил лидерство (29 очков).

Голами у хозяев поля отличились Сергей Милинкович-Савич (1 мин) и Александар Митрович (37 мин), кроме того автогол забил Рожер Ибаньес (84 мин). Кроме того, Митрович не реализовал пенальти на 26-й минуте.

Аль-Раед, команда экс-коуча Шахтера Игора Йовичевича, проиграла дома клубу Аль-Фатех (1:2).

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур, 27 октября

Аль-Раед – Аль-Фатех – 1:2

Голы: Аль-Беркауи, 69 (пен) – Бухумаид, 28, Тельо, 45+3

Аль-Таи – Аль-Рияд – 3:2

Голы: Дужанджич, 28, Семеду, 40, Шамлан, 45+2 – Аль-Аббас, 8, Бирама Туре, 90+2 (пен).

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 3:1

Голы: Милинкович-Савич, 1, Митрович, 37, Ибаньес, 84 (автогол) – Сен-Максимен, 58.

Нереализованный пенальти: Митрович, 26.

