Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Митрович снова решает. Аль-Хиляль упрочил лидерство
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раид
27.10.2023 18:00 – FT 1 : 2
Аль-Фатех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
28 октября 2023, 11:49 | Обновлено 28 октября 2023, 12:26
186
0

ВИДЕО. Митрович снова решает. Аль-Хиляль упрочил лидерство

27 октября состоялись три матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии

28 октября 2023, 11:49 | Обновлено 28 октября 2023, 12:26
186
0
ВИДЕО. Митрович снова решает. Аль-Хиляль упрочил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

27 октября состоялись три матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль обыграл Аль-Ахли (3:1) и упрочил лидерство (29 очков).

Голами у хозяев поля отличились Сергей Милинкович-Савич (1 мин) и Александар Митрович (37 мин), кроме того автогол забил Рожер Ибаньес (84 мин). Кроме того, Митрович не реализовал пенальти на 26-й минуте.

Аль-Раед, команда экс-коуча Шахтера Игора Йовичевича, проиграла дома клубу Аль-Фатех (1:2).

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур, 27 октября

Аль-Раед – Аль-Фатех – 1:2

Голы: Аль-Беркауи, 69 (пен) – Бухумаид, 28, Тельо, 45+3

Аль-Таи – Аль-Рияд – 3:2

Голы: Дужанджич, 28, Семеду, 40, Шамлан, 45+2 – Аль-Аббас, 8, Бирама Туре, 90+2 (пен).

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 3:1

Голы: Милинкович-Савич, 1, Митрович, 37, Ибаньес, 84 (автогол) – Сен-Максимен, 58.

Нереализованный пенальти: Митрович, 26.

Турнирная таблица

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Эль Беркауи (Аль-Раид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Тельо (Аль-Фатех).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Тауфик Бухумаид (Аль-Фатех).
По теме:
Дженоа – Салернитана – 1:0. Ассист Малиновского. Видео гола и обзор
Саудовская Аравия. Победы Аль-Фатеха, Аль-Таи и Аль-Хиляля
Жирона – Сельта – 1:0. У Бенитеса украли гол, возвращение Цыганкова. Видео
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Сергей Милинкович-Савич Александар Митрович Аль-Хиляль Рожер Ибаньес автогол Аллан Сен-Максимен Аль-Ахли Джидда Аль-Раед Аль-Фатех Аль-Таи Аль-Рияд Игор Йовичевич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Футбол | 27 октября 2023, 21:01 4
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента
Агенты бразильского легионера хотят обсудить с Шахтером будущее клиента

Майкон не хочет возвращаться в Украину, несмотря на контракт

Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Футбол | 28 октября 2023, 08:40 0
Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?
Первое Эль Класико в сезоне. Кто фаворит в матче Барселона – Реал Мадрид?

Поединок состоится 28 октября в 17:15 по Киеву

ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Бокс | 27.10.2023, 22:30
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
Кто скинет с трона Шиффрин и Одерматта? Превью Кубка мира по горным лыжам
Зимние виды | 28.10.2023, 10:17
Кто скинет с трона Шиффрин и Одерматта? Превью Кубка мира по горным лыжам
Кто скинет с трона Шиффрин и Одерматта? Превью Кубка мира по горным лыжам
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Бокс | 27.10.2023, 19:05
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
28.10.2023, 07:43 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не помню такого в Шахтере. Что ж они такого наделали?»
26.10.2023, 10:10 3
Футбол
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 23
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 5
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
«Он пропадет без вести». Фьюри пообещал опубликовать компромат на Усика
26.10.2023, 15:56 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем