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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раид
27.10.2023 18:00 – FT 1 : 2
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
28 октября 2023, 02:50 | Обновлено 28 октября 2023, 02:52
36
0

Саудовская Аравия. Победы Аль-Фатеха, Аль-Таи и Аль-Хиляля

Состоялись матчи 11 тура чемпионата Саудовской Аравии

28 октября 2023, 02:50 | Обновлено 28 октября 2023, 02:52
36
0
Саудовская Аравия. Победы Аль-Фатеха, Аль-Таи и Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Закончились три матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Раед» Игоря Йовичевича уступил «Аль-Фатеху», за который не так давно играл Максим Коваль, «Аль-Таи» победил «Аль-Рияд», а «Аль-Хиляль» без травмированного Неймара переиграл «Аль-Ахли» .

Чемпионат Саудовской Аравии 11 тур.

Аль-Раед – Аль-Фатех 1:2

Голы: 0:1 – 28 Бухумаид, 0:2 – 45 Тельо, 1:2 – 69, пенальти Эль-Беркауи.

Аль-Таи – Аль-Рияд 3:2

Голы: 0:1 – 8 Аль-Аббас, 1:1 – 28 Дуганджич, 2:1 – 40 Алфа Семеду, 3:1 – 45 Аль-Шамлан, 3:2 – 90, пенальти Туре.

Аль-Хиляль – Аль-Ахли Джидда 3:1

Голы: 1:0 – 1 Милинкович-Савич, 2:0 – 37 Митрович, 2:1 – 58 Сен-Максимен, 3:1 – 84, автогол Рожер.

Аль-Хилаль: Буну, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (Аль-Брейк, 89), Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Аль-Досари (Томбакти, 90), Майкл Ричард (Канно, 77), Малком , Митрович.

Аль-Ахли Джидда: Менди, Маджраши, Рожер, Хинди, Аль-Аммар, Кессие, Аль-Моджахед (Аль-Асмари, 70), Вейга (Аль-Рашиди, 88), Марез, Сен-Максимен (Аль-Брейкан, 70 ), Фирмино.

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Источник Sport.ua
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