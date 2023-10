Хет-трик после выхода на замену. Эванилсон – игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан бразильский форвард «Порту» Эванилсон. На счету 24-летнего бразильца хет-трик в матче третьего тура группового этапа против «Антверпена» (победа «Порту» со счетом 4:1).

Эванилсон забил три гола в ворота бельгийского клуба несмотря на то, что вышел на замену только на 46-й минуте вместо Венделла.

Кроме него, на приз лучшему игроку недели претендовали форвард «Арсенала» Габриэл Жезус, Сантьяго Хименес из «Фейенорда» и защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум.

