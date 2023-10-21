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Англия
21 октября 2023, 09:14 | Обновлено 21 октября 2023, 09:15
36
0

ВИДЕО. В преддверии дерби. Челси показал голы в матче с Арсеналом в 2014-м

Клуб из западного Лондона напомнил о разгроме в сезоне 2013/14

21 октября 2023, 09:14 | Обновлено 21 октября 2023, 09:15
36
0
ВИДЕО. В преддверии дерби. Челси показал голы в матче с Арсеналом в 2014-м

Лондонский «Челси» накануне дерби против «Арсенала» в девятом туре Английской премьер-лиги напомнил о разгромной победе в матче 31-го тура сезона 2013/14.

Тогда, 22 марта 2014 года, «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 6:0. Полузащитник Оскар сделал дубль, Неманья Матич занес в свою статистику две результативные передачи, Андре Шюррле забил сам и ассистировал Самюэлю Это`О. Еще по голу забили Эден Азар и Мохамед Салах. Примечательно, что для египтянина этого гол стал первым в чемпионате Англии.

Напомним, что матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится сегодня, 21 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон видео
Источник ФК Челси
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