ВИДЕО. В преддверии дерби. Челси показал голы в матче с Арсеналом в 2014-м
Клуб из западного Лондона напомнил о разгроме в сезоне 2013/14
Лондонский «Челси» накануне дерби против «Арсенала» в девятом туре Английской премьер-лиги напомнил о разгромной победе в матче 31-го тура сезона 2013/14.
Тогда, 22 марта 2014 года, «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 6:0. Полузащитник Оскар сделал дубль, Неманья Матич занес в свою статистику две результативные передачи, Андре Шюррле забил сам и ассистировал Самюэлю Это`О. Еще по голу забили Эден Азар и Мохамед Салах. Примечательно, что для египтянина этого гол стал первым в чемпионате Англии.
Напомним, что матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится сегодня, 21 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.
Six of the best from the Blues! 👏 pic.twitter.com/QPYOha0bP3— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2023
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