Англия победила Италию и вышла на Евро-2024

Во вторник, 17 октября, сборные Англии и Италии встретились в матче 8 тура группы С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Поединок на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился победой хозяев поля.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе англичан. Однако открыли счет итальянцы. На 15-й минуте Ди Лоренцо сделал передачу низом с правой линии штрафной площадки, Скамакка с близкого расстояния пробил под перекладину. Для форварда «Аталанты» это первый гол в составе сборной Италии. Англичане недолго уступали в счете. Через 15 минут после пропущенного гола Беллингем заработал пенальти. Кейн развел мяч и Доннарумму по разным углам ворот.

С начала второго тайма больше пытались атаковать итальянцы, которым нужна была победа. Но на 57-й минуте гости потеряли мяч вблизи штрафной англичан: удачно в подкате сыграл Беллингем. Фоден подхватил мяч, отпасовал на Беллингема, тот перебросил оппонента и сделал передачу налево на Решфорда. Форвард сместился в центр, вошел в штрафную и точно пробил.

Через 20 минут подопечные Гарета Саутгейта поставили победную точку в матче. Автором гола стал Кейн. Капитан сборной Англии получил мяч на правом фланге вблизи центра поля, разобрался со Скальвини и Бастони, вошел в штрафную и пробил Доннарумму. Это 61-й результативный удар форварда в составе «трех львов». Кроме того, Кейн побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за национальную сборную на «Уэмбли»: 24 против 23.

Англичане квалифицировались на чемпионат Европы. Сборная Италии будет бороться за вторую путевку на Евро-2024 от группы С в матче со сборной Украины. Этот поединок состоится 20 ноября на «Байарене» в Леверкузене.

