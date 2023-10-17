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Евро
Англия
17.10.2023 21:45 – FT 3 : 1
Италия
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17 октября 2023, 23:41 | Обновлено 18 октября 2023, 00:04
5084
11

Англия победила Италию и вышла на Евро-2024

Итальянцы открыли счет, англичане ответили тремя результативными ударами

17 октября 2023, 23:41 | Обновлено 18 октября 2023, 00:04
5084
11
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
twitter.com/England

Во вторник, 17 октября, сборные Англии и Италии встретились в матче 8 тура группы С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Поединок на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился победой хозяев поля.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе англичан. Однако открыли счет итальянцы. На 15-й минуте Ди Лоренцо сделал передачу низом с правой линии штрафной площадки, Скамакка с близкого расстояния пробил под перекладину. Для форварда «Аталанты» это первый гол в составе сборной Италии. Англичане недолго уступали в счете. Через 15 минут после пропущенного гола Беллингем заработал пенальти. Кейн развел мяч и Доннарумму по разным углам ворот.

twitter.com/England

С начала второго тайма больше пытались атаковать итальянцы, которым нужна была победа. Но на 57-й минуте гости потеряли мяч вблизи штрафной англичан: удачно в подкате сыграл Беллингем. Фоден подхватил мяч, отпасовал на Беллингема, тот перебросил оппонента и сделал передачу налево на Решфорда. Форвард сместился в центр, вошел в штрафную и точно пробил.

Через 20 минут подопечные Гарета Саутгейта поставили победную точку в матче. Автором гола стал Кейн. Капитан сборной Англии получил мяч на правом фланге вблизи центра поля, разобрался со Скальвини и Бастони, вошел в штрафную и пробил Доннарумму. Это 61-й результативный удар форварда в составе «трех львов». Кроме того, Кейн побил рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за национальную сборную на «Уэмбли»: 24 против 23.

twitter.com/England

Англичане квалифицировались на чемпионат Европы. Сборная Италии будет бороться за вторую путевку на Евро-2024 от группы С в матче со сборной Украины. Этот поединок состоится 20 ноября на «Байарене» в Леверкузене.

Квалификация Евро-2024. Группа С. 8-й тур.

Англия – Италия – 3:1

Кейн (31, пенальти, 77), Решфорд (57) - Скамакка (15)

Филипс (9) – Удоджи (10), Ди Лоренцо (31), Скальвини (65).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Гехи, 63), Триппьер, Филлипс (Хендерсон, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Грилиш, 84), Кейн, Решфорд.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби (Бастони, 63), Скальвини, Удоджи (Димарко, 63), Кристанте, Барелла, Фраттези, Эль-Шаарави (Орсолини, 87), Берарди (Распадари, 78), Скамакка (Кин, 63).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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pol-55
Гаррі сьогодні в настрої і на висоті,і як капітан керував грою.
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+7
spqr-te
В англійців ляшки не трясуться грати просто Італії…
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+7
🔱Avtoigor🔱
Молодці, те що треба
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+4
romprest
Результат матчу і розвиток подій виглядає як тонкий тролінг збірної України... Типу: "Ми теж круті як і Україна - вольову перемогу здобули". А якщо серйозно, просто дякую англійцям за додатковий шанс.
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+3
BallsToTheWall
Всем дать сэров!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Pider
Ну і шо, а ми оно саму Мальту обиграли, вот.
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-6
Показать Скрыть 4 ответа
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