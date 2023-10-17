17 октября на «Уэмбли» (Лондон) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Англии встретится со сборной Италии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда в прошлом сезоне проявила себя неудачно. Провал в Лиге Наций, с последним местом в группе, списывали на недостаток мотивации. На Туманном Альбионе и правда все ждали трофея в Катаре, после полуфинала на прошлом чемпионате мира и поражения только по пенальти в решающем поединке Евро-2020. Но, при действительно неплохом футболе, с уверенным выходом из группы и 3:0 с Сенегалом, потом три льва уступили Франции. Тем не менее, Гарет Саутгейт остался, и под его руководством британцы начали на ура, выиграв уже в марте у обоих конкурентов, и у Италии (2:1 на выезде), и у Украины. Потом фаворит брал максимум с аутсайдерами. И только в сентябре желто-синие смогли остановить эту поступь, закончив на 1:1. Зато в товарищеской игре справились потом с Шотландией. Австралия на этой неделе была обыграна тоже в контрольном поединке - там единственный мяч на счету раззабивавшегося в АПЛ Уоткинса.

Италия

Сборная - действующий чемпион континента. Вот только после этого было несколько неудач. Особняком стоит провал отбора на чемпионат мира, когда в группе закончили ниже Швейцарии, а потом дома сенсационно проиграли в плей-офф Северной Македонии. Да и в 2023-м году было не только упомянутое поражение англичанам дома, но и неудача с Испанией в полуфинале Лиги Наций. В итоге Манчини в августе ушел - его сманили в Саудовскую Аравию. Но его преемник, Спаллетти, начал с новой осечки: скуадра адзурра не выиграла у македонцев в Скопье. Но, главное, потом дома была обыграна главная соперница, Украина. Ну, а матч с аутсайдером, Мальтой, принес новому алленаторе крупную победу 4:0.

Статистика личных встреч

История противостояний очень богата. Достаточно сказать, что после поражения на Евро по пенальти англичане и в прошлогодней Лиге Наций были слабее, 0:0 и 0:1, и только в марте наконец-то получилось взять реванш.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Они могут выпустить свежих лидеров и наконец-то отомстить полноценно за поражение здесь же, на Уэмбли, в финале Евро. Поверим, что зрители увидят победу трех львов (коэффициент - 1,65).