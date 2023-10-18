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Евро
Англия
17.10.2023 21:45 – FT 3 : 1
Италия
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18 октября 2023, 02:45 | Обновлено 18 октября 2023, 03:38
133
0

САУТГЕЙТ: «Мы вышли из самой сложной группы – Украина, Италия и Англия»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу над Италией

18 октября 2023, 02:45 | Обновлено 18 октября 2023, 03:38
133
0
САУТГЕЙТ: «Мы вышли из самой сложной группы – Украина, Италия и Англия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над командой Италии (3:1) и завоевание путевки в финальный раунд Евро-2024:

«Во-первых, я думаю, что сегодня мы сыграли очень хорошо. У нас была неудача с пропущенным голом, но сохранили спокойствие и вернулись в игру. Во втором тайме, я считаю, мы играли замечательно. Не только по качеству нашей игры и в том, как мы контролировали мяч, но и в отношении дисциплины в команде. Наши фланговые игроки проделали для нас невероятную работу в обороне.

Что касается квалификации, я думаю, что мы вышли из самой сложной группы – Украина, Италия и Англия. С самого начала, благодаря победе в Неаполе и матчу здесь против Украины, мы стабильно выступали хорошо. Мне нравится работать с этой группой игроков, они особенные.

В такие ночи, как сегодня, в больших матчах, где присутствует давление, мы спокойно обращаемся с мячом и сохраняем владение, а не отдаем его. Я думал, что мы сделали это сегодня, от вратаря до атаки. Мы сработали, очень хорошо атаковали и играли с настоящим хладнокровием.

Беллингем? У него блестящий склад ума, это главное. В конце концов, это определяет, что вы будете делать в своей жизни. Нам повезло, что он у нас есть.

В такой вечер, как сегодня, сложно выделить кого-то. Я думаю, мы увидели очень хорошего Маркуса Рэшфорда, который неустанно работал на команду. Фил Фоден провел один из своих лучших вечеров за сборную Англии. По всем направлениям была реально хорошая игра».

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Англия).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Англия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Италия).
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Источник УЕФА
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