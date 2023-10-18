Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над командой Италии (3:1) и завоевание путевки в финальный раунд Евро-2024:

«Во-первых, я думаю, что сегодня мы сыграли очень хорошо. У нас была неудача с пропущенным голом, но сохранили спокойствие и вернулись в игру. Во втором тайме, я считаю, мы играли замечательно. Не только по качеству нашей игры и в том, как мы контролировали мяч, но и в отношении дисциплины в команде. Наши фланговые игроки проделали для нас невероятную работу в обороне.

Что касается квалификации, я думаю, что мы вышли из самой сложной группы – Украина, Италия и Англия. С самого начала, благодаря победе в Неаполе и матчу здесь против Украины, мы стабильно выступали хорошо. Мне нравится работать с этой группой игроков, они особенные.

В такие ночи, как сегодня, в больших матчах, где присутствует давление, мы спокойно обращаемся с мячом и сохраняем владение, а не отдаем его. Я думал, что мы сделали это сегодня, от вратаря до атаки. Мы сработали, очень хорошо атаковали и играли с настоящим хладнокровием.

Беллингем? У него блестящий склад ума, это главное. В конце концов, это определяет, что вы будете делать в своей жизни. Нам повезло, что он у нас есть.

В такой вечер, как сегодня, сложно выделить кого-то. Я думаю, мы увидели очень хорошего Маркуса Рэшфорда, который неустанно работал на команду. Фил Фоден провел один из своих лучших вечеров за сборную Англии. По всем направлениям была реально хорошая игра».