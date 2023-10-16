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17.10.2023 21:45 - : -
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16 октября 2023, 23:33 | Обновлено 16 октября 2023, 23:34
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Англия – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира ЕВРО-2024

16 октября 2023, 23:33 | Обновлено 16 октября 2023, 23:34
174
0
Англия – Италия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 октября, сборные Англии и Италии встретятся в матче 8-го тура группы С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Поединок состоится на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Итальянцы 14 октября выиграли со счетом 4:0 у Мальты. Благодаря этой победе сборная Италии вышла на 2-е место, обогнав Украину.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии – лидер группы С. «Трем львам» осталось набрать одно очко, чтобы квалифицироваться на чемпионат Европы. На прошлой неделе команда не играла. Свой предыдущий матч подопечные Гарета Саутгейта провели 9 сентября – 1:1 со сборной Украины.

Для «сине-желтых» противостояние Англии и Италии будет иметь немаловажное значение. Победа британцев может немного облегчить украинцам борьбу с итальянцами за второе место в группе (при условии победы над Мальтой). Отметим, что итальянцы сыграли на 1 матч меньше, чем подопечные Сергея Реброва. Очная встреча между Украиной и Италией состоится 20 ноября на «БайАрена» в Леверкузене, где будет окончательно решаться судьба второй путевки на Евро-2024 из группы С.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Италия, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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