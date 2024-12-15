Сборная Украины U-15 обыграла сверстников из Италии
Основное время победителя не выявило, поэтому команды ожидали послематчевые пенальти
15 декабря сборная Украины U-15 встретилась со сверстниками из Италии во втором туре Турнира развития УЕФА, проходящего в столице Португалии.
Обе команды продемонстрировали содержательный футбол. Первыми счет открыли украинцы: на 9-й минуте в ворота итальянцев отличился Бодак. Однако соперник быстро сравнял с пенальти — гол забил Крочи.
Основная часть футбольного шоу развернулась во втором тайме. На 56-й минуте Доник снова вывел украинцев вперед. К сожалению, на 71-й минуте итальянцы вновь сравняли счет.
В добавленное время Савченко забил третий мяч для украинцев, но в ответной атаке итальянцы снова сравняли счет.
В серии послематчевых пенальти «сине-желтые» оказались точнее.
Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-15
13.12.2024
Италия — Турция — 6:2
Португалия — Украина — 3:0
15.12.2024
Украина (U-15) — Италия (U-15) — 3:3 (1:1), по пенальти — 4:3
Голы: Бодак (9, 56), Савченко (90+1) — Крочи (30, с пенальти), Доннер (71, 90+2).
Украина (U-15): Сычев, Дзюбенко (Мисюра, 46), Осьмухин (Гетманов, 46), Дьячок (Валигурский, 64), Рыбак (Борисов, 76), Бодак (Сарычев, 76), Савченко, Бирладяну (Доник, 46), Мельченко (Ротарь, 46), Богатырь (Шевчук, 64), Кислянка (Яблонский, 46).
Португалия — Турция (18:00)
Турнирная таблица
|
|
І
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Италия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
9—5
|
4
|
2. Португалия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3—0
|
3
|
3. Украина
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3—6
|
2
|
4. Турция
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2—6
|
0
18.12.2024
Турция - Украина (13:00)
Португалия - Италия (13:00)
Время начала матчей - киевское.
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