Сборная Украины U-15 обыграла сверстников из Италии

15 декабря сборная Украины U-15 встретилась со сверстниками из Италии во втором туре Турнира развития УЕФА, проходящего в столице Португалии.

Обе команды продемонстрировали содержательный футбол. Первыми счет открыли украинцы: на 9-й минуте в ворота итальянцев отличился Бодак. Однако соперник быстро сравнял с пенальти — гол забил Крочи.

Основная часть футбольного шоу развернулась во втором тайме. На 56-й минуте Доник снова вывел украинцев вперед. К сожалению, на 71-й минуте итальянцы вновь сравняли счет.

В добавленное время Савченко забил третий мяч для украинцев, но в ответной атаке итальянцы снова сравняли счет.

В серии послематчевых пенальти «сине-желтые» оказались точнее.

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-15

13.12.2024

Италия — Турция — 6:2

Португалия — Украина — 3:0

15.12.2024

Украина (U-15) — Италия (U-15) — 3:3 (1:1), по пенальти — 4:3

Голы: Бодак (9, 56), Савченко (90+1) — Крочи (30, с пенальти), Доннер (71, 90+2).

Украина (U-15): Сычев, Дзюбенко (Мисюра, 46), Осьмухин (Гетманов, 46), Дьячок (Валигурский, 64), Рыбак (Борисов, 76), Бодак (Сарычев, 76), Савченко, Бирладяну (Доник, 46), Мельченко (Ротарь, 46), Богатырь (Шевчук, 64), Кислянка (Яблонский, 46).

Португалия — Турция (18:00)

Турнирная таблица

І В ВП ПП П М О 1. Италия 2 1 0 1 0 9—5 4 2. Португалия 1 1 0 0 0 3—0 3 3. Украина 2 0 1 0 1 3—6 2 4. Турция 1 0 0 0 1 2—6 0

18.12.2024

Турция - Украина (13:00)

Португалия - Италия (13:00)

Время начала матчей - киевское.