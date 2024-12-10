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10 декабря 2024, 23:28 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:29
277
0

Реал и Милан не отпустили игроков в сборную Украины U-15

Наставник «сине-желтых» Дмитрий Михайленко недосчитался двух легионеров

10 декабря 2024, 23:28 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:29
277
0
Реал и Милан не отпустили игроков в сборную Украины U-15
УАФ. Дмитрий Михайленко

Сборная Украины U-15 с 13-го по 18-е декабря сыграет в Португалии на Турнире развития УЕФА.

Как стало известно Sport.ua, наставник «сине-желтых» Дмитрий Михайленко хотел видеть в составе команды голкипера «Реала» Давида Кравца и защитника «Милана» Богдана Бахметюка, однако их в сборную не отпустили клубы, мотивируя отказ отсутствием в это время международного окна на матчи сборных.

Таким образом, в составе сборной Украины будет лишь три легионера – Илья Яблонский («Спортинг», Португалия), Артем Рыбак («Барселона», Испания) и Захар Гетманов («Фейенорд», Нидерланды).

Всего Дмитрий Михайленко вызвал на первый ознакомительный сбор 22 игрока.

«Сине-желтые» в Турнире развития УЕФА сыграют против сборных Португалии (13.12, 18:00 по киевскому времени), Италии (15.12, 13:00) и Турции (18.12, 13:00). Все матчи состоятся в Португалии, на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне.

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инсайд Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-15
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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