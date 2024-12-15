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15 декабря 2024, 18:11 |
411
0

Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Кто забил на 90+1-й? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионат Украины U-19

15 декабря 2024, 18:11 |
411
0
Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Кто забил на 90+1-й? Видео гола и обзор
ФК Шахтер U-19

15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Полесье U-19 и Шахтер U-19.

Поединок прошел на стадионе в Житомире. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Денис Сметана, который и вырвал победу для своего коллектива.

Чемпионат Украины U-19. 17-й тур, 15 декабря

Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1

Гол: Сметана, 90+1

Видеообзор матча:

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Денис Сметана Полесье Житомир Полесье Житомир U-19 Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Полесье - Шахтер чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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