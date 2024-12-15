Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Кто забил на 90+1-й? Видео гола и обзор

15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Полесье U-19 и Шахтер U-19.

Поединок прошел на стадионе в Житомире. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

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Единственный гол на 90+1-й минуте забил Денис Сметана, который и вырвал победу для своего коллектива.

Чемпионат Украины U-19. 17-й тур, 15 декабря

Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1

Гол: Сметана, 90+1

Видеообзор матча: