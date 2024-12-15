Молодежные турниры15 декабря 2024, 18:11 |
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Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Кто забил на 90+1-й? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионат Украины U-19
15 декабря 2024, 18:11 |
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15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Полесье U-19 и Шахтер U-19.
Поединок прошел на стадионе в Житомире. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 90+1-й минуте забил Денис Сметана, который и вырвал победу для своего коллектива.
Чемпионат Украины U-19. 17-й тур, 15 декабря
Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1
Гол: Сметана, 90+1
Видеообзор матча:
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