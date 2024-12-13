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Молодежные турниры
13 декабря 2024, 20:43 | Обновлено 13 декабря 2024, 20:53
42
0

Украина U-15 разгромно уступила Португалии U-15 в Турнире развития УЕФА

Юношеская сборная Украины U-15 после паузы вернулась на международную арену

13 декабря 2024, 20:43 | Обновлено 13 декабря 2024, 20:53
42
0
Украина U-15 разгромно уступила Португалии U-15 в Турнире развития УЕФА
УАФ

Юношеская сборная Украины U-15 после паузы вернулась на международную арену.

Сине-желтая команда примет участие в Турнире развития УЕФА, который пройдет с 13 по 18 декабря в Португалии.

Кроме юных украинцев в соревнованиях примут участие представители Португалии, Италии и Турции.

Турнир прходит на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне. По регламенту каждая команда может заявить на него 22 игрока (футболисты не старше 2010 г.р.), причем четыре из них могут быть 2009 г.р.

В первом матче 13 декабря сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко разгромно уступила команде Португалии со счетом 0:3.

Далее сине-желтые сыграют с Италией (15 декабря) и Турцией (18 декабря).

Турнир развития УЕФА для сборных U-15

1-й тур, 13.12.2024

  • 13:00. Италия – Турция
  • 18:00. Португалия – Украина – 3:0

2-й тур, 15.12.2024

  • 13:00. Украина – Италия
  • 18:00. Португалия – Турция

3-й тур, 18.12.2024

  • 13:00. Турция – Украина
  • 13:00. Португалия – Италия

Видеозапись матча: Португалия – Украина – 3:0

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сборная Украины по футболу U-15 турнир развития УЕФА Португалия - Украина Дмитрий Михайленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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