Стало известно расписание игр сборной Украины U-15 на турнире в Португалии
Соперниками будут сборные Португалии, Италии и Турции
Юношеская сборная Украины U-15 после перерыва возвращается на международную арену.
Сине-желтая команда примет участие в Турнире развития УЕФА, который пройдет с 13 по 18 декабря в Португалии.
Кроме юных украинцев в соревнованиях примут участие представители Португалии, Италии и Турции.
Турнир пройдет на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне. По регламенту каждая команда может заявить на него 22 игрока (футболисты не старше 2010 г.р.), причем четыре из них могут быть 2009 г.р.
Турнир развития УЕФА для сборных U-15
1-й тур, 13.12.2024
- 13:00. Италия – Турция
- 18:00. Португалия – Украина
2-й тур, 15.12.2024
- 13:00. Украина – Италия
- 18:00. Португалия – Турция
3-й тур, 18.12.2024
- 13:00. Турция – Украина
- 13:00. Португалия – Италия
Время начала матчей – киевское.
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