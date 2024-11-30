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Молодежные турниры
30 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 04:28
41
0

Стало известно расписание игр сборной Украины U-15 на турнире в Португалии

Соперниками будут сборные Португалии, Италии и Турции

30 ноября 2024, 03:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 04:28
41
0
Стало известно расписание игр сборной Украины U-15 на турнире в Португалии
УЕФА

Юношеская сборная Украины U-15 после перерыва возвращается на международную арену.

Сине-желтая команда примет участие в Турнире развития УЕФА, который пройдет с 13 по 18 декабря в Португалии.

Кроме юных украинцев в соревнованиях примут участие представители Португалии, Италии и Турции.

Турнир пройдет на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне. По регламенту каждая команда может заявить на него 22 игрока (футболисты не старше 2010 г.р.), причем четыре из них могут быть 2009 г.р.

Турнир развития УЕФА для сборных U-15

1-й тур, 13.12.2024

  • 13:00. Италия – Турция
  • 18:00. Португалия – Украина

2-й тур, 15.12.2024

  • 13:00. Украина – Италия
  • 18:00. Португалия – Турция

3-й тур, 18.12.2024

  • 13:00. Турция – Украина
  • 13:00. Португалия – Италия

Время начала матчей – киевское.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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