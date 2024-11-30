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30 ноября 2024, 00:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:35
34
0

Сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии

Команда, составленная из игроков 2010 года рождения, проведет первый сбор

30 ноября 2024, 00:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:35
34
0
Сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии
УАФ. Дмитрий Михайленко

Как стало известно Sport.ua, сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии в начале декабря. Среди соперников будут сверстники из Англии, Португалии и Турции.

Главным тренером сборной будет Дмитрий Михайленко, который также работает с командами 2005 и 2006 года рождения.

Сбор будет направлен на просмотр потенциальных кандидатов в сборную Украины 2010 года. Среди приглашенных игроков – представители «Реала», «Барселоны», «Милана», «Спортинга».

Сборная Украины 2010 года начнет свою квалификацию на Евро U-17 осенью 2026 года.

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инсайд сборная Украины по футболу U-15
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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