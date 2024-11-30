Сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии
Команда, составленная из игроков 2010 года рождения, проведет первый сбор
Как стало известно Sport.ua, сборная Украины U-15 сыграет на турнире в Португалии в начале декабря. Среди соперников будут сверстники из Англии, Португалии и Турции.
Главным тренером сборной будет Дмитрий Михайленко, который также работает с командами 2005 и 2006 года рождения.
Сбор будет направлен на просмотр потенциальных кандидатов в сборную Украины 2010 года. Среди приглашенных игроков – представители «Реала», «Барселоны», «Милана», «Спортинга».
Сборная Украины 2010 года начнет свою квалификацию на Евро U-17 осенью 2026 года.
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