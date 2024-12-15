Специалист объяснил, почему Зинченко не будет тренером, вспомнив Зеленского

Украинский тренер Сергей Борецкий, который тренировал Александра Зинченко в юношеские годы, рассказал, что Александр не будет начинать тренерскую карьеру. По мнению специалиста, Зинченко будет пробовать свои силы на руководящих должностях в Украине.

«Когда я спрашивал его о том, как настраивает свою команду Гвардиола, то он мне отвечал: «Это магия! После его слов ноги сами несутся играть». Он отмечает такие моменты, но мне кажется, что Зинченко, скорее, будет футбольным агентом.

О его тренерском будущем мы не говорили, но я сам вижу, что он уже и в исполкоме УАФ, знакомый с Шевченко и Зеленским, поэтому, я думаю, он будет двигаться и дальше в этом направлении», – сказал Борецкий.

Сегодня Александр выступает за национальную сборную Украины, а на клубном уровне – представляет лондонский «Арсенал». За свою карьеру Зинченко успел поиграть за Шахтер, Уфу, ПСВ, Манчестер Сити и Арсенал.

Ранее сообщалось, что Зинченко забраковали в академии киевского «Динамо».