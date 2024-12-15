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  4. Специалист объяснил, почему Зинченко не будет тренером, вспомнив Зеленского
Англия
15 декабря 2024, 18:11 |
724
1

Специалист объяснил, почему Зинченко не будет тренером, вспомнив Зеленского

Сергей Борецкий считает, что Зинченко будет пробовать свои силы в УАФ

15 декабря 2024, 18:11 |
724
1
Специалист объяснил, почему Зинченко не будет тренером, вспомнив Зеленского
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский тренер Сергей Борецкий, который тренировал Александра Зинченко в юношеские годы, рассказал, что Александр не будет начинать тренерскую карьеру. По мнению специалиста, Зинченко будет пробовать свои силы на руководящих должностях в Украине.

«Когда я спрашивал его о том, как настраивает свою команду Гвардиола, то он мне отвечал: «Это магия! После его слов ноги сами несутся играть». Он отмечает такие моменты, но мне кажется, что Зинченко, скорее, будет футбольным агентом.

О его тренерском будущем мы не говорили, но я сам вижу, что он уже и в исполкоме УАФ, знакомый с Шевченко и Зеленским, поэтому, я думаю, он будет двигаться и дальше в этом направлении», – сказал Борецкий.

Сегодня Александр выступает за национальную сборную Украины, а на клубном уровне – представляет лондонский «Арсенал». За свою карьеру Зинченко успел поиграть за Шахтер, Уфу, ПСВ, Манчестер Сити и Арсенал.

Ранее сообщалось, что Зинченко забраковали в академии киевского «Динамо».

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Владимир Зеленский Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андрей Шевченко Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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MIRRA
тренером може стати будь-який нікчема... Інша річ - хорошим тренером.
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