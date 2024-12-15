Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Для обеих команд это заключительный поединок в 2024 году. Перед стартом противостояния горняки с 33 очками располагаются на третьей позиции в таблице чемпионата Украины, а волки идут пятыми с 24 пунктами.

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УПЛ 2024/25. 17-й тур, 15 декабря

Полесье – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)



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