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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 18:05 |
439
0

Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

15 декабря 2024, 18:05 |
439
0
Полесье – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Для обеих команд это заключительный поединок в 2024 году. Перед стартом противостояния горняки с 33 очками располагаются на третьей позиции в таблице чемпионата Украины, а волки идут пятыми с 24 пунктами.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 17-й тур, 15 декабря

Полесье – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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