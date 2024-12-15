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Чемпионат Англии
Брайтон
15.12.2024 16:00 – FT 1 : 3
Кристал Пэлас
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Англия
15 декабря 2024, 19:40 |
83
0

Брайтон – Кристал Пэлас – 1:3. Отмененный мяч и автогол. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

15 декабря 2024, 19:40 |
83
0
Брайтон – Кристал Пэлас – 1:3. Отмененный мяч и автогол. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Игра проходила на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 16 тур. 15 декабря

«Брайтон» – «Кристал Пэлас» – 1:3

Голы: Гехи, 87 (Автогол) – Чалоба 27, Сарр 33, 82

Видеообзор матча ожидается

События матча

87’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Кристал Пэлас).
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Брайтон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Трево Чалоба Исмаила Сарр Марк Гехи
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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