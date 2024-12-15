15.12.2024 16:00 – FT 1 : 3
Англия15 декабря 2024, 19:40 |
83
0
Брайтон – Кристал Пэлас – 1:3. Отмененный мяч и автогол. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ
15 декабря 2024, 19:40 |
83
0
15 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Брайтон» и «Кристал Пэлас».
Игра проходила на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 16 тур. 15 декабря
«Брайтон» – «Кристал Пэлас» – 1:3
Голы: Гехи, 87 (Автогол) – Чалоба 27, Сарр 33, 82
Видеообзор матча ожидается
События матча
87’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Гехи (Кристал Пэлас).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Кристал Пэлас).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 декабря 2024, 07:50 2
Александр выделил Эвандера Холифилда
Бокс | 15 декабря 2024, 08:33 7
Леннокс предвидит для Тайсона успешный бой
Футбол | 15.12.2024, 11:29
Футбол | 15.12.2024, 17:26
Футбол | 15.12.2024, 19:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2024, 22:37 2
14.12.2024, 08:36 4
14.12.2024, 00:16
15.12.2024, 08:58 5
14.12.2024, 07:50 2
14.12.2024, 19:42 2
14.12.2024, 00:10