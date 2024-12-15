15 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Игра проходила на стадионе «Амекс» в Брайтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

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АПЛ 2024/25. 16 тур. 15 декабря

«Брайтон» – «Кристал Пэлас» – 1:3

Голы: Гехи, 87 (Автогол) – Чалоба 27, Сарр 33, 82

Видеообзор матча ожидается