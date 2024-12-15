Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДИДЫК: «Надо признать, что это поражение – заслуженное»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:26
439
0

Роман ДИДЫК: «Надо признать, что это поражение – заслуженное»

Лидер «Руха» высказался о поражении от «Оболони»

15 декабря 2024, 20:13 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:26
439
0
Роман ДИДЫК: «Надо признать, что это поражение – заслуженное»
ФК Рух. Роман Дидык

15 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Оболонью» (1:3). Защитник львовского клуба, который забил единственный гол его команды, Роман Дидык прокомментировал поражение в игре:

«После игры трудно говорить о тех ошибках, которые допустила команда. Надо пересмотреть и проанализировать свои действия, но можно сказать, что в тех эпизодах мы не доигрывали со своими игроками до конца один в один. Также быстрый гол в начале матча имел определенное психологическое воздействие на нас.

На тренировках команда работает над стандартными положениями и их розыгрышем. Ярослав Карабин выполнил хорошую подачу, а я просто сделал свое дело и забил гол. Команда хотела получить положительный для себя результат, мы старались на поле, но проиграли. Не сказал бы, что нам не хватало мотивации, ведь если в этом возрасте ты теряешь мотивацию, то, видимо, следует заканчивать играть. Я вижу, как стараются ребята на поле и не могу кого-то из них упрекнуть. Впрочем надо признать, что это поражение – заслуженное. Мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.

«Рух» больше недоволен результатами первой части сезона, чем доволен. Хотелось достичь большего, но команда порой теряла очки там, где не должна была бы этого делать. В частности мы не проиграли командам из первой пятерки чемпионата, но теряли очки с соперниками, которые ниже нас в турнирной таблице. Надо исправить эту ситуацию и для этого каждый из нас должен прогрессировать. Надеюсь, зимние сборы будут для нас продуктивными и мы станем лучше».

По теме:
Ростислав ЛЯХ: «Мы сильно испортили себе настроение перед отпуском»
Впервые в истории команда УПЛ ни разу не пропустила от Шахтера в 4 матчах
Замена Ванату? Игрок Динамо установил исторический рекорд молодежного ЧУ
Роман Дидык Рух Львов Оболонь Киев Рух - Оболонь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Футбол | 15 декабря 2024, 08:51 4
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?

Мадридцы считают, что в ворота «Райо Вальекано» не назначили очевидный пенальти

«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15 декабря 2024, 08:33 7
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2

Леннокс предвидит для Тайсона успешный бой

«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Футбол | 15.12.2024, 11:29
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.12.2024, 16:00
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити
Футбол | 15.12.2024, 19:05
ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити
ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 00:44
Бокс
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
13.12.2024, 21:56 3
Футбол
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
14.12.2024, 12:16 6
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем