Роман ДИДЫК: «Надо признать, что это поражение – заслуженное»

15 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Оболонью» (1:3). Защитник львовского клуба, который забил единственный гол его команды, Роман Дидык прокомментировал поражение в игре:

«После игры трудно говорить о тех ошибках, которые допустила команда. Надо пересмотреть и проанализировать свои действия, но можно сказать, что в тех эпизодах мы не доигрывали со своими игроками до конца один в один. Также быстрый гол в начале матча имел определенное психологическое воздействие на нас.

На тренировках команда работает над стандартными положениями и их розыгрышем. Ярослав Карабин выполнил хорошую подачу, а я просто сделал свое дело и забил гол. Команда хотела получить положительный для себя результат, мы старались на поле, но проиграли. Не сказал бы, что нам не хватало мотивации, ведь если в этом возрасте ты теряешь мотивацию, то, видимо, следует заканчивать играть. Я вижу, как стараются ребята на поле и не могу кого-то из них упрекнуть. Впрочем надо признать, что это поражение – заслуженное. Мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше.

«Рух» больше недоволен результатами первой части сезона, чем доволен. Хотелось достичь большего, но команда порой теряла очки там, где не должна была бы этого делать. В частности мы не проиграли командам из первой пятерки чемпионата, но теряли очки с соперниками, которые ниже нас в турнирной таблице. Надо исправить эту ситуацию и для этого каждый из нас должен прогрессировать. Надеюсь, зимние сборы будут для нас продуктивными и мы станем лучше».