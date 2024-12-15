Украина. Премьер лига15 декабря 2024, 20:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:11
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ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесья с Шахтером
Волки переиграли горняков со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ 2024/25
15 декабря 2024, 20:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:11
1678
0
15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
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Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Этот мяч и принес победу подопечным Имада Ашура.
❗️ ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесье с Шахтером
ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.
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