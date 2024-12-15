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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:11
1678
0

ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесья с Шахтером

Волки переиграли горняков со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ 2024/25

15 декабря 2024, 20:03 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:11
1678
0
ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесья с Шахтером
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Этот мяч и принес победу подопечным Имада Ашура.

❗️ ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесье с Шахтером

ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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