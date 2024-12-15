ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесья с Шахтером

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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Единственный гол на 90-й минуте забил Богдан Михайличенко. Этот мяч и принес победу подопечным Имада Ашура.

❗️ ВИДЕО. Как Михайличенко забил на 90-й, вырвав победу для Полесье с Шахтером

ГОЛ! 1:0 Михайличенко, 90 мин.