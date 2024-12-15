Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич рассказал, какой будет сборная Украины в 2025 году
Сборная УКРАИНЫ
15 декабря 2024, 19:47 |
1555
1

Мирон Маркевич рассказал, какой будет сборная Украины в 2025 году

В сборной сейчас выступают лучшие футболисты страны

15 декабря 2024, 19:47 |
1555
1
Мирон Маркевич рассказал, какой будет сборная Украины в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины, бывший рулевой национальной сборной Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года:

«Многое будет зависеть от того, какая сборная будет четвертым участником в нашей группе. Если французы, то с ними будет сложнее, именно они будут фаворитами. А вот с хорватами реально можно побороться за первое место. Я не думаю, что до сентября 2025 года в украинской сборной следует ожидать кадровых изменений.

Рулевой Сергей Ребров будет делать ставку на игроков, которые были в его распоряжении в последнее время. На мой взгляд, у украинской сборной - сбалансированный состав, в ней собраны лучшие наши футболисты, выступающие в УПЛ и за рубежом.

Пожелаю им еще более требовательно относиться к своим обязанностям на тренировках, чтобы обходилось без травм и можно было прибавлять и замахнуться на завоевание прямой путевки на мировой футбольный форум».

Ранее мы сообщали, что букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в отборе к ЧМ-2026.

По теме:
Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в квалификации ЧМ-2026
«Ребров себе не враг». Экс-игрок сборной рассказал про изменения в команде
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Не стоит рассчитывать на соперников уровня Лихтенштейна»
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу инсайд ЧМ-2026 по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух
Футбол | 15 декабря 2024, 17:26 9
Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух
Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух

Киевляне завершили год победой

ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити
Футбол | 15 декабря 2024, 19:05 0
ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити
ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити

Мэйсон Маунт был заменен на 14-й минуте поединка 16-го тура АПЛ 2024/25

«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 15.12.2024, 08:58
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15.12.2024, 08:33
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
Футбол | 14.12.2024, 23:17
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Якою буде? Пане мироне - скінічить 3,14-здити, бо ви в футболі - близько нуля, гроші варити на футболі, як починали в Карпатах - це ваше кредо. Все інше - не ваше (з малої букви, бо ще з старих Карпат, вас не поважав, коли ви навіть Кулю з грошевого потоку зняли, і все життя варите біля футболу). 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
13.12.2024, 21:56 3
Футбол
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
13.12.2024, 21:18 25
Футбол
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50 2
Бокс
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
Дулуб предупредил Григорчука по поводу работы в ЛНЗ
14.12.2024, 14:07
Футбол
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 01:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем