Мирон Маркевич рассказал, какой будет сборная Украины в 2025 году
В сборной сейчас выступают лучшие футболисты страны
Заслуженный тренер Украины, бывший рулевой национальной сборной Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года:
«Многое будет зависеть от того, какая сборная будет четвертым участником в нашей группе. Если французы, то с ними будет сложнее, именно они будут фаворитами. А вот с хорватами реально можно побороться за первое место. Я не думаю, что до сентября 2025 года в украинской сборной следует ожидать кадровых изменений.
Рулевой Сергей Ребров будет делать ставку на игроков, которые были в его распоряжении в последнее время. На мой взгляд, у украинской сборной - сбалансированный состав, в ней собраны лучшие наши футболисты, выступающие в УПЛ и за рубежом.
Пожелаю им еще более требовательно относиться к своим обязанностям на тренировках, чтобы обходилось без травм и можно было прибавлять и замахнуться на завоевание прямой путевки на мировой футбольный форум».
Ранее мы сообщали, что букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в отборе к ЧМ-2026.
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