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Чемпионат мира
15 декабря 2024, 14:19 |
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Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в квалификации ЧМ-2026

9 сентября сине-желтые проведут поединок 2-го тура группы D против Азербайджана

15 декабря 2024, 14:19 |
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Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря сборная Украины узнала соперников в квалификации ЧМ-2026 по футболу.

В группе D сине-желтые сыграют против: победителя матча Франция – Хорватия, Исландии и Азербайджана.

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Букмекерские конторы выставили котировки на выездной поединок подопечных Сергея Реброва против Азербайджана, который состоится 9 сентября. Это будет второй тур квартета.

На победу Украины можно поставить с коэффициентом 1.67. Ничья расценивается в 3.85, а успех Азербайджана – в 5.10.

Основные котировки на матч квалификации ЧМ-2026 Азербайджан – Украина:

  • Победа Азербайджана – 5.10
  • Ничья – 3.85
  • Победа Украины – 1.67
  • Обе забьют – 1.88

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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