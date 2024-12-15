Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в квалификации ЧМ-2026
9 сентября сине-желтые проведут поединок 2-го тура группы D против Азербайджана
13 декабря сборная Украины узнала соперников в квалификации ЧМ-2026 по футболу.
В группе D сине-желтые сыграют против: победителя матча Франция – Хорватия, Исландии и Азербайджана.
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Букмекерские конторы выставили котировки на выездной поединок подопечных Сергея Реброва против Азербайджана, который состоится 9 сентября. Это будет второй тур квартета.
На победу Украины можно поставить с коэффициентом 1.67. Ничья расценивается в 3.85, а успех Азербайджана – в 5.10.
Основные котировки на матч квалификации ЧМ-2026 Азербайджан – Украина:
- Победа Азербайджана – 5.10
- Ничья – 3.85
- Победа Украины – 1.67
- Обе забьют – 1.88
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