Замена Ванату? Игрок Динамо установил исторический рекорд молодежного ЧУ
Матвей Пономаренко уже наколотил 38 голов за 2.5 сезона чемпионата Украины U-19
15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Динамо Киев U-19 и Верес U-19. Поединок прошел на одном из полей УТБ «Динамо» (Киев) в Вите-Литовской. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-синих.
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Дубль в этой встрече оформил Матвей Пономаренко. Форвард киевского коллектива отличился на 9-й и 13-й минутах.
Матвей побил рекорд результативности Владислава Ваната (36 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории проведения юношеских первенств Украины.
В настоящее время на счету Пономаренко 38 точных ударов. Из них 8 голов в этом сезоне (часть чемпионата форвард пропустил из-за травмы), 24 мяча в прошлом чемпионате и 6 голов в сезоне 2022/2023 (в составе Зари U-19).
Несколько дней назад Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории выступлений Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА (7 голов).
Видеообзор матча Динамо Киев U-19 – Верес U-19 (4:1)
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