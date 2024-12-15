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Молодежные турниры
15 декабря 2024, 20:19 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:25
990
3

Замена Ванату? Игрок Динамо установил исторический рекорд молодежного ЧУ

Матвей Пономаренко уже наколотил 38 голов за 2.5 сезона чемпионата Украины U-19

15 декабря 2024, 20:19 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:25
990
3
Замена Ванату? Игрок Динамо установил исторический рекорд молодежного ЧУ
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Динамо Киев U-19 и Верес U-19. Поединок прошел на одном из полей УТБ «Динамо» (Киев) в Вите-Литовской. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Матвей Пономаренко. Форвард киевского коллектива отличился на 9-й и 13-й минутах.

Матвей побил рекорд результативности Владислава Ваната (36 голов) и стал лучшим бомбардиром в истории проведения юношеских первенств Украины.

В настоящее время на счету Пономаренко 38 точных ударов. Из них 8 голов в этом сезоне (часть чемпионата форвард пропустил из-за травмы), 24 мяча в прошлом чемпионате и 6 голов в сезоне 2022/2023 (в составе Зари U-19).

Несколько дней назад Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории выступлений Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА (7 голов).

Видеообзор матча Динамо Киев U-19 – Верес U-19 (4:1)

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Матвей Пономаренко Динамо Киев U-19 Верес Ровно U-19 Динамо - Верес чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат лучший бомбардир рекорд чемпионат Украины по футболу U-19
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Умник
Нет.
Пусть опуститься с небес на землю трошки.
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-1
LexХХХ
Давно пора. А то носяться з тим Ванатом наче з кришталевим .уєм😡
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-1
TolsTIyELF
Не заміна а перехід на схему з двома напами, Ванат непоганій хлопець але маленький, а Пономаренко навпаки потужний, і вони можуть грати як Шевченко та Ребров. 
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-1
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