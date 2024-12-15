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Англия
15 декабря 2024, 00:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:15
37
0

Саутгемптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 декабря в 21:00 по Киеву

15 декабря 2024, 00:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:15
37
0
Саутгемптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

15 декабря на «Сент-Мэри» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда сумела провести в Чемпионшипе только один сезон. Рассел Мартин не совсем оправдал ожидания, и финишировал ниже ожидаемого, уступив даже Ипсвичу. Но все-таки главной цели получилось достичь, пусть и через плей-офф, но вернувшись в АПЛ. Вот только там ни накопленный опыт, ни летнее усиление не помогло показывать сколько-нибудь конкурентные результаты. Разве что в Кубке Лиги продолжается борьба - в ней выбили уже нескольких соперников (но впереди поединок с Ливерпулем), в то время как в чемпионате выиграли только у Эвертона, да с Ипсвичем и Брайтоном были ничьи. Вот и с Астон Виллой минимально, но проиграли - все закончилось 0:1.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб остался в 2023-м году не только без места в еврокубках, но и без многолетнего лидера, Кейна. Даже без Харри новый наставник, Постекоглу, почти завоевал пропуск в Лигу чемпионов в прошлом сезоне - только выстрелившая Астон Вилла расстроила планы. Казалось, что, усилив атаку забивным Соланке, дальше получится только прибавлять. Но в этом сезоне шпоры крайне нестабильны - их мотает от двух побед над Манчестер Сити, в Кубке Лиге и АПЛ (причем там было 4:0 на выезде) и до 1:2 с Ипсвичем на своем поле. Неудачными были и последние поединки. Оптимистично начинали встречу с Челси, но в итоге все равно проиграли соседу. А в четверг обескровленные волной травм англичане ограничились лишь ничьей с Рейнджерс - для шотландцев из Глазго было, конечно же, принципиально не проиграть представителю Лондона.

Статистика личных встреч

Шпоры выиграли четырежды в семи крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хотя бы такого соперника подопечные Постекоглу даже с переполненным лазаретом должны добиваться долгожданного успеха. Согласимся и поставим на то, что гости из столицы выиграют (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
15 декабря 2024 -
21:00
Тоттенхэм
Победа Тоттенхэма 1.68 Сделать ставку
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Саутгемптон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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