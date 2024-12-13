Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
15.12.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 01:42 |
16
0

Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 декабря в 18:00 состоится матч 17-го тура УПЛ

13 декабря 2024, 01:42 |
16
0
Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесьем» и «Шахтером».

Команды встретятся на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Оболонь
Рух – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Футбол | 12 декабря 2024, 08:23 16
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!

Илья Забарный может перейти в «Тоттенхэм»

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 12 декабря 2024, 13:01 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Рома с Довбиком разбила Брагу в Лиге Европы Артем отыграл второй тайм
Футбол | 12.12.2024, 21:42
Рома с Довбиком разбила Брагу в Лиге Европы Артем отыграл второй тайм
Рома с Довбиком разбила Брагу в Лиге Европы Артем отыграл второй тайм
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Футбол | 12.12.2024, 03:08
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Реал Сосьедад – Динамо – 3:0. Прощание с Лигой Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 13.12.2024, 00:02
Реал Сосьедад – Динамо – 3:0. Прощание с Лигой Европы. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Динамо – 3:0. Прощание с Лигой Европы. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 1
Бокс
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
Шестая команда АПЛ интересуется украинцем. Цена трансфера – 65 млн евро
11.12.2024, 19:53 48
Футбол
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
Крупнейшие гонорары в карьерах Александра Усика и Тайсона Фьюри
11.12.2024, 14:18
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 16
Футбол
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
11.12.2024, 09:35 213
Футбол
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
11.12.2024, 07:46 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем