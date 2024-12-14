ФОТО. Коул Палмер заработает миллионы одним решением. Что придумал?

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер подал заявление относительно реестрации его торговой марки.

Футболист хочет запатентовать своё фирменное празднование. Когда Коул забивает, он потирает руки, изображая холод.

«Документы свидетельствуют о том, что он хочет использовать свою торговую марку для выпивки, диетических напитков, еды, одежды, игрушек, средств после бритья, косметики, бритв и даже автомобилей. Его заявление в Правительственное ведомство интеллектуальной собственности содержит даже видео его празднования», – информирует издание The Sun.

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Среди других известных футболистов, которые зарегистрировали свою торговую марку, были такие звезды как Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Коул Палмер феноменально проводит нынешний сезон: в 17 матчах он забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

22-летний воспитанник «Манчестер Сити» привлек внимание мадридского «Реала».