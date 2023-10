Лукаку забил 79 голов за сборную. Догнал Неймара и вошел в топ-9

В матче отбора Евро-2024 против Швеции форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой 79-й гол в национальной команде. Несмотря на то, что игра была прервана, мяч учтен в статистике.

По количеству голов за сборные Лукаку догнал бразильца Неймара, с которым делит 9-е место.

Среди действующих игроков больше за свои сборные забили только Криштиану Роналду (лидер, 127 мячей), Лионель Месси (3-е место, 104), Али Мабхут (7-е место, 81) и Роберт Левандовски (7-е место, 81).

Romelu Lukaku has now scored as many international goals as Neymar (79); only eight men in football history have more. 😤 pic.twitter.com/eFOKNMh1Rq