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  4. Лукаку забил 79 голов за сборную. Догнал Неймара и вошел в топ-9
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 11:45 | Обновлено 17 октября 2023, 11:54
475
0

Лукаку забил 79 голов за сборную. Догнал Неймара и вошел в топ-9

До показателей лидеров еще далеко

17 октября 2023, 11:45 | Обновлено 17 октября 2023, 11:54
475
0
Лукаку забил 79 голов за сборную. Догнал Неймара и вошел в топ-9
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В матче отбора Евро-2024 против Швеции форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой 79-й гол в национальной команде. Несмотря на то, что игра была прервана, мяч учтен в статистике.

По количеству голов за сборные Лукаку догнал бразильца Неймара, с которым делит 9-е место.

Среди действующих игроков больше за свои сборные забили только Криштиану Роналду (лидер, 127 мячей), Лионель Месси (3-е место, 104), Али Мабхут (7-е место, 81) и Роберт Левандовски (7-е место, 81).

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Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски
Источник Sport.ua
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