Артета назвал главный козырь Брентфорда перед матчем АПЛ
«Арсенал» и «Брентфорд» сойдутся в матче 19 тура АПЛ
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 19 тура Английской Премьер-лиги, где его команда будет противостоять «Брентфорду».
«Полный фокус на матче. Мы должны думать о своей работе и восстановлении, потому что не только сейчас, но в следующие три-четыре недели будет много игр в разных соревнованиях.
«Брентфорд» – действительно очень хорошая команда. Когда вы видите их домашние победы на прошлой неделе, это впечатляет. Они прогрессировали и адаптировались. Качества их команды связаны с действующими игроками, поэтому я очень поражен», - сказал Артета.
Матч «Брентфорд» – «Арсенал» запланирован на среду, первое января. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.
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