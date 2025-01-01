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  4. Артета назвал главный козырь Брентфорда перед матчем АПЛ
Англия
01 января 2025, 16:09 | Обновлено 01 января 2025, 16:55
314
0

Артета назвал главный козырь Брентфорда перед матчем АПЛ

«Арсенал» и «Брентфорд» сойдутся в матче 19 тура АПЛ

01 января 2025, 16:09 | Обновлено 01 января 2025, 16:55
314
0
Артета назвал главный козырь Брентфорда перед матчем АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 19 тура Английской Премьер-лиги, где его команда будет противостоять «Брентфорду».

«Полный фокус на матче. Мы должны думать о своей работе и восстановлении, потому что не только сейчас, но в следующие три-четыре недели будет много игр в разных соревнованиях.

«Брентфорд» – действительно очень хорошая команда. Когда вы видите их домашние победы на прошлой неделе, это впечатляет. Они прогрессировали и адаптировались. Качества их команды связаны с действующими игроками, поэтому я очень поражен», - сказал Артета.

Матч «Брентфорд» – «Арсенал» запланирован на среду, первое января. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

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Брентфорд Брентфорд - Арсенал Арсенал Лондон Микель Артета чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
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