В пятницу, 13 октября сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде обыграла Нидерланды со счетом 2:1. Матч начался с минуты молчания в память о французском учителе Доминике Бернаре, который стал жертвой теракта.

Радикальный исламист родом из Ингушетии (россия) ворвался в школу, где работал учитель, и с криком «Аллах акбар» перерезал ему горло.

Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо во время минуты молчания смеялся, и это попало на камеры. Что характерно, 23-летний защитник «Ниццы» сам является мусульманином.

Disgusting behaviour #France’s Muslim football player Jean-Clair Todibo was laughing during the one minute of silence observed for the teacher whose throat was slit in Arras in a terror attack on Friday by jehadis pic.twitter.com/gqm9eAXVyQ