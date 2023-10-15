ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
Жан-Клер Тодибо попал в скандал
В пятницу, 13 октября сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде обыграла Нидерланды со счетом 2:1. Матч начался с минуты молчания в память о французском учителе Доминике Бернаре, который стал жертвой теракта.
Радикальный исламист родом из Ингушетии (россия) ворвался в школу, где работал учитель, и с криком «Аллах акбар» перерезал ему горло.
Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо во время минуты молчания смеялся, и это попало на камеры. Что характерно, 23-летний защитник «Ниццы» сам является мусульманином.
Disgusting behaviour #France’s Muslim football player Jean-Clair Todibo was laughing during the one minute of silence observed for the teacher whose throat was slit in Arras in a terror attack on Friday by jehadis pic.twitter.com/gqm9eAXVyQ— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) October 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Манчестер Сити» очень хотел видеть англичанина в своей команде
Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу