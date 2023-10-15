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  4. ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 15:29 |
1394
1

ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания

Жан-Клер Тодибо попал в скандал

15 октября 2023, 15:29 |
1394
1
ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 октября сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде обыграла Нидерланды со счетом 2:1. Матч начался с минуты молчания в память о французском учителе Доминике Бернаре, который стал жертвой теракта.

Радикальный исламист родом из Ингушетии (россия) ворвался в школу, где работал учитель, и с криком «Аллах акбар» перерезал ему горло.

Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо во время минуты молчания смеялся, и это попало на камеры. Что характерно, 23-летний защитник «Ниццы» сам является мусульманином.

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Жан-Клер Тодибо сборная Франции по футболу видео скандал Евро-2024 Нидерланды - Франция
Источник Twitter
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Скандал був би, якби футболіст-християнин сміявся би під час хлилини мовчання по мусульманину.
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