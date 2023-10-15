В пятницу, 13 октября сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде обыграла Нидерланды со счетом 2:1. Матч начался с минуты молчания в память о французском учителе Доминике Бернаре, который стал жертвой теракта.

Радикальный исламист родом из Ингушетии (россия) ворвался в школу, где работал учитель, и с криком «Аллах акбар» перерезал ему горло.

Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо во время минуты молчания смеялся, и это попало на камеры. Что характерно, 23-летний защитник «Ниццы» сам является мусульманином.