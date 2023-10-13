Дубль Мбаппе. Франция нанесла поражение Нидерландам и вышла на Евро-2024

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 сборная Франции одержала победу над Нидерландами (2:1).

Форвард французской команды Килиан Мбаппе отметился дублем, забив на 7-й и 53-й минутах. У хозяев поля отличился Квилиндси Хартман (83 мин).

Теперь Килиан Мбаппе имеет 42 забитых мяча в 72 матчах за сборную Франции. Он обошел Мишеля Платини (41 гол в 72 играх) и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров триколор. Больше забили только трое: Оливье Жиру (54), Тьерри Анри (51), Антуан Гризманн (44).

Франция не опустится ниже 2-го места в группе (18 очков из 18), и команда гарантировала себе путевку на Евро-2024. За второе место ведут борьбу Греция (12) и Нидерланды (9 и игра в запасе).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 13 октября

Нидерланды – Франция – 1:2

Голы: Хартман, 83 – Мбаппе, 7, 53

Ирландия – Греция – 0:2

Голы: Якумакис, 20, Масурас, 45+4

Турнирная таблица