13 октября на «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Франции. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда после сравнительно успешного чемпионата мира, с поражением по пенальти в четвертьфинале (причем Аргентина, будущий триумфатор, дала Вегорсту и компании отыграться с 0-2), снова попрощались с возрастным ван Галом. Но в прошлом месяце не исключали, что Луи снова позовут спасать голландцев. Уж очень неубедительным был новый старт Кумана, который уже занимал эту же должность. Он начал с разгромных 0-4 против как раз французов в Париже. А потом, на домашнем финале четырех Лиги Наций, были 2-4 с Хорватией и 2-3 с Италией. В итоге Роналду могли бы и не простить следующую осечку - писали, что его может заменить даже Сарина Вигман. Но в итоге фаворит последовательно обыграл Грецию дома и Ирландию на выезде, что как минимум отложило отставку.

Франция

Сборная продолжает играть под руководством Дешама. Что логично, ведь с ним получилось добраться до трех финалов и выиграть чемпионат мира-2018. В Катаре в конце прошлого года галльские петушки были тоже близки к успеху, при хорошей игре дойдя до финала и выдав, возможно, лучший решающий поединок за всю историю мундиалей. Но там все же Месси, Эми Мартинес и компания были даже не лучше - удачливее. Впрочем, после того, поражения, в новом цикле и без пары ушедших ветераном (и почему-то Варана) ле бле выглядят очень мощно. В отборе у них 5 сухих побед в 5 матчах. И только Германия, уже уволившая Ханси Флика, в прошлом месяце успела выиграть товарищеский поединок со счетом 2-1.

Статистика личных встреч

Франция вышла победительницей в 6 из 7 крайних очных матчей.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество в этой паре, даже в Амстердаме, французам. Но голландцы тоже постепенно находят свою игру. Рекомендуем ставить на то, что тут будет оформлено обе стороны забьют (коэффициент - 1,727).