Нидерланды – Франция – 1:2. Бенефис Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 сборная Франции одержала победу над Нидерландами (2:1).
Форвард французской команды Килиан Мбаппе отметился дублем, забив на 7-й и 53-й минутах. У хозяев поля отличился Квилиндси Хартман (83 мин).
Франция не опустится ниже 2-го места в группе (18 очков из 18), команда гарантировала себе путевку на Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 13 октября
Нидерланды – Франция – 1:2
Голы: Хартман, 83 – Мбаппе, 7, 53
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 7 мин.
ГОЛ! 0:2. Мбаппе, 53 мин.
ГОЛ! 1:2.Хартман, 83 мин
События матча
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