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Евро
Нидерланды
13.10.2023 21:45 – FT 1 : 2
Франция
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 01:10 | Обновлено 14 октября 2023, 01:21
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0

Нидерланды – Франция – 1:2. Бенефис Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 01:10 | Обновлено 14 октября 2023, 01:21
70
0
Нидерланды – Франция – 1:2. Бенефис Мбаппе. Видео голов и обзор матча
УЕФА. Килиан Мбаппе

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 сборная Франции одержала победу над Нидерландами (2:1).

Форвард французской команды Килиан Мбаппе отметился дублем, забив на 7-й и 53-й минутах. У хозяев поля отличился Квилиндси Хартман (83 мин).

Франция не опустится ниже 2-го места в группе (18 очков из 18), команда гарантировала себе путевку на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 13 октября

Нидерланды – Франция – 1:2

Голы: Хартман, 83 – Мбаппе, 7, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Мбаппе, 53 мин.

ГОЛ! 1:2.Хартман, 83 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Квилиндсхи Хартман (Нидерланды).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
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Источник Sport.ua
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