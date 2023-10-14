В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 сборная Франции одержала победу над Нидерландами (2:1).

Форвард французской команды Килиан Мбаппе отметился дублем, забив на 7-й и 53-й минутах. У хозяев поля отличился Квилиндси Хартман (83 мин).

Франция не опустится ниже 2-го места в группе (18 очков из 18), команда гарантировала себе путевку на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 13 октября

Нидерланды – Франция – 1:2

Голы: Хартман, 83 – Мбаппе, 7, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Мбаппе, 53 мин.

ГОЛ! 1:2.Хартман, 83 мин