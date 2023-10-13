13.10.2023 21:45 - : -
Чемпионат Европы13 октября 2023, 15:58 |
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Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 15:58 |
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13 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Нидерландов и Франции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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