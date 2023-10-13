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Евро
Нидерланды
13.10.2023 21:45 - : -
Франция
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 15:58 |
71
0

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 15:58 |
71
0
Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Нидерландов и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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