13 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Нидерландов и Франции.

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Поединок пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Нидерланды – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция