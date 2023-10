Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки

Итальянский журналист Фабрицио Корона сообщил, что еще два футболиста, которые играют или играли за сборную Италии, подозреваются в нарушении правил ставок на спорт.

Корона первым написал про то, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли имеет большие проблемы с игровой зависимостью. Об этом Фабрицио сообщал на своем сайте Dillinger News еще в августе, а уже вчера, 11 октября, прокуратора Турина открыло дело против Фаджоли.

Теперь же инсайдер утверждает, что ставки на футбол делали также Сандро Тонали («Ньюкасл», играл за «Милан») и Николо Дзаньоло («Галатасарай», играл за «Рому»).

Вот как выглядит новость на сайте Короны:

«Миф о спорте, избавленном от зависимостей, распадается с того момента, когда зависимость от азартных игр также присутствует среди многих футболистов Серии А. Проблема актуальна, и со вчерашнего дня она заставляет говорить все основные футбольные и информационные сайты, а также заставляет болельщиков колебаться. Надо признать, что это принижает футбольный дух, который движет и миллионами ребят. Мечта о чистом футболе и о спортсмене, который следует классическим канонам, похоже, улетучилась. Хотя это настоящая болезнь, при всем уважении к азартным играм. Мы считаем неприемлемым или, по крайней мере, неуместным, что есть профессиональные футболисты Серии А, которые также являются частью сборной Италии и которые вовлечены в эту незаконную деятельность из-за той роли и имиджа, которые они играют в обществе. Этим летом Фабрицио Корона о Фаджоли уже говорил, и ни одно СМИ не обратило на это внимания. Это указывает на еще одну проблему с нашей информацией. Поскольку с того момента, как источники не являются сертифицированными, все становится неправильным.

Пунктуальный, как и обещал, Фабрицио Корона готов назвать имена без каких-либо колебаний. И делает он это специально для Dillinger News, в интервью, в котором рассказывает о том, что обнаружил в ходе расследования гнилости в мире итальянского футбола.

По его словам, не только игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли делает ставки на матчи:



«Сандро Тонали и Николо Дзаньоло также делают это. Информатор сообщил мне, что Дзаньоло делал ставку на матч «Ромы» в Кубке Италии, даже когда он был на скамейке запасных. Имена были предоставлены мне надежными источниками, которые я раскрою как можно скорее».

И именно Корона раскрывает этот новый шаг в своем расследовании ставок в мире футбола. «Я решил переместиться в закулисный мир футбола, чтобы раскрыть множество искажений, которые там скрываются. Не только ставки, но и многое другое. Скоро мы поговорим, например, о футболистах-геях и о том, почему никто из них никогда не раскрывал публично что они геи. Что этому мешает? Что заставляет их скрываться». На сегодняшний день только бывший игрок «Сампдории» Якуб Янкто нашел в себе смелость выступить. А сколько еще сделали ставку на свои команды?

«Как я уже сказал, — объясняет Корона, — эта информация пришла ко мне от человека, имеющего хорошие связи в мире футбола, и является частью досье, которое собиралось с течением времени. 11 октября 2023 года я ожидал ее во время прямой трансляция канала tvplay twich.it, что я раскрою имена других футболистов, которые, как и Фаджоли, страдают от игровой зависимости. Зло, в котором я могу вас заверить, затрагивает гораздо больше спортсменов, чем было сказано до сих пор».

Вскоре Фабрицио Корона написал в своем Twitter, что Дзаньоло и Тонали сейчас разговаривают с полицией Коверчано, чтобы получить разъяснения по делу о ставках.

Информацию о том, что Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией, подтвердил также и известный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨 BREAKING: Nicolò Zaniolo and Sandro Tonali have been questioned by authorities.



This happens after being accused about possible involvement in illegal betting.



Aston Villa and Newcaste players have both left Italy training camp after speaking to the police. pic.twitter.com/P2JJYPEUKL