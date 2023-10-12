Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Италия
12 октября 2023, 21:50 | Обновлено 12 октября 2023, 22:26
1908
1

Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки

Фабрицио Корона утверждает, что Дзаньоло и Тонали, также как и Фаджоли, нарушали правила

12 октября 2023, 21:50 | Обновлено 12 октября 2023, 22:26
1908
1
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Итальянский журналист Фабрицио Корона сообщил, что еще два футболиста, которые играют или играли за сборную Италии, подозреваются в нарушении правил ставок на спорт.

Корона первым написал про то, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли имеет большие проблемы с игровой зависимостью. Об этом Фабрицио сообщал на своем сайте Dillinger News еще в августе, а уже вчера, 11 октября, прокуратора Турина открыло дело против Фаджоли.

Теперь же инсайдер утверждает, что ставки на футбол делали также Сандро Тонали («Ньюкасл», играл за «Милан») и Николо Дзаньоло («Галатасарай», играл за «Рому»).

Вот как выглядит новость на сайте Короны:

«Миф о спорте, избавленном от зависимостей, распадается с того момента, когда зависимость от азартных игр также присутствует среди многих футболистов Серии А. Проблема актуальна, и со вчерашнего дня она заставляет говорить все основные футбольные и информационные сайты, а также заставляет болельщиков колебаться. Надо признать, что это принижает футбольный дух, который движет и миллионами ребят. Мечта о чистом футболе и о спортсмене, который следует классическим канонам, похоже, улетучилась. Хотя это настоящая болезнь, при всем уважении к азартным играм. Мы считаем неприемлемым или, по крайней мере, неуместным, что есть профессиональные футболисты Серии А, которые также являются частью сборной Италии и которые вовлечены в эту незаконную деятельность из-за той роли и имиджа, которые они играют в обществе. Этим летом Фабрицио Корона о Фаджоли уже говорил, и ни одно СМИ не обратило на это внимания. Это указывает на еще одну проблему с нашей информацией. Поскольку с того момента, как источники не являются сертифицированными, все становится неправильным.

Пунктуальный, как и обещал, Фабрицио Корона готов назвать имена без каких-либо колебаний. И делает он это специально для Dillinger News, в интервью, в котором рассказывает о том, что обнаружил в ходе расследования гнилости в мире итальянского футбола.

По его словам, не только игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли делает ставки на матчи:

«Сандро Тонали и Николо Дзаньоло также делают это. Информатор сообщил мне, что Дзаньоло делал ставку на матч «Ромы» в Кубке Италии, даже когда он был на скамейке запасных. Имена были предоставлены мне надежными источниками, которые я раскрою как можно скорее».

И именно Корона раскрывает этот новый шаг в своем расследовании ставок в мире футбола. «Я решил переместиться в закулисный мир футбола, чтобы раскрыть множество искажений, которые там скрываются. Не только ставки, но и многое другое. Скоро мы поговорим, например, о футболистах-геях и о том, почему никто из них никогда не раскрывал публично что они геи. Что этому мешает? Что заставляет их скрываться». На сегодняшний день только бывший игрок «Сампдории» Якуб Янкто нашел в себе смелость выступить. А сколько еще сделали ставку на свои команды?

«Как я уже сказал, — объясняет Корона, — эта информация пришла ко мне от человека, имеющего хорошие связи в мире футбола, и является частью досье, которое собиралось с течением времени. 11 октября 2023 года я ожидал ее во время прямой трансляция канала tvplay twich.it, что я раскрою имена других футболистов, которые, как и Фаджоли, страдают от игровой зависимости. Зло, в котором я могу вас заверить, затрагивает гораздо больше спортсменов, чем было сказано до сих пор».

Вскоре Фабрицио Корона написал в своем Twitter, что Дзаньоло и Тонали сейчас разговаривают с полицией Коверчано, чтобы получить разъяснения по делу о ставках.

Информацию о том, что Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией, подтвердил также и известный инсайдер Фабрицио Романо.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
Экс-тренер Реала предложил свои услуги Наполи
Женская Лига чемпионов. Разгромы от Аякса, Бенфики и Славии
Николо Дзаньоло Сандро Тонали ставки азарт Серия A Рома Рим Кубок Италии по футболу чемпионат Италии по футболу скандал выбор редакции
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Футбол | 12 октября 2023, 14:59 15
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Один представитель Первой лиги

Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри
Бокс | 12 октября 2023, 21:15 4
Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри
Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри

Джон Фьюри начал бить стекло во время дуэли взглядов

Гол в раздевалку. Украина U-21 открыла счет в матче с Люксембургом U-21
Футбол | 12.10.2023, 21:27
Гол в раздевалку. Украина U-21 открыла счет в матче с Люксембургом U-21
Гол в раздевалку. Украина U-21 открыла счет в матче с Люксембургом U-21
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
Олимпийские игры | 12.10.2023, 17:04
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
Футбол | 12.10.2023, 07:31
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VollerStar
В Італії скандали це вже як традиції )))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
11.10.2023, 15:55 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
11.10.2023, 21:27 8
Футбол
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 62
Теннис
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
11.10.2023, 04:50 4
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 16
Футбол
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
11.10.2023, 00:29
Война
Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
10.10.2023, 16:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем