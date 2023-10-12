Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки

Итальянский журналист Фабрицио Корона сообщил, что еще два футболиста, которые играют или играли за сборную Италии, подозреваются в нарушении правил ставок на спорт.

Корона первым написал про то, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли имеет большие проблемы с игровой зависимостью. Об этом Фабрицио сообщал на своем сайте Dillinger News еще в августе, а уже вчера, 11 октября, прокуратора Турина открыло дело против Фаджоли.

Теперь же инсайдер утверждает, что ставки на футбол делали также Сандро Тонали («Ньюкасл», играл за «Милан») и Николо Дзаньоло («Галатасарай», играл за «Рому»).

Вот как выглядит новость на сайте Короны:

«Миф о спорте, избавленном от зависимостей, распадается с того момента, когда зависимость от азартных игр также присутствует среди многих футболистов Серии А. Проблема актуальна, и со вчерашнего дня она заставляет говорить все основные футбольные и информационные сайты, а также заставляет болельщиков колебаться. Надо признать, что это принижает футбольный дух, который движет и миллионами ребят. Мечта о чистом футболе и о спортсмене, который следует классическим канонам, похоже, улетучилась. Хотя это настоящая болезнь, при всем уважении к азартным играм. Мы считаем неприемлемым или, по крайней мере, неуместным, что есть профессиональные футболисты Серии А, которые также являются частью сборной Италии и которые вовлечены в эту незаконную деятельность из-за той роли и имиджа, которые они играют в обществе. Этим летом Фабрицио Корона о Фаджоли уже говорил, и ни одно СМИ не обратило на это внимания. Это указывает на еще одну проблему с нашей информацией. Поскольку с того момента, как источники не являются сертифицированными, все становится неправильным.

Пунктуальный, как и обещал, Фабрицио Корона готов назвать имена без каких-либо колебаний. И делает он это специально для Dillinger News, в интервью, в котором рассказывает о том, что обнаружил в ходе расследования гнилости в мире итальянского футбола.

По его словам, не только игрок «Ювентуса» Николо Фаджоли делает ставки на матчи:



«Сандро Тонали и Николо Дзаньоло также делают это. Информатор сообщил мне, что Дзаньоло делал ставку на матч «Ромы» в Кубке Италии, даже когда он был на скамейке запасных. Имена были предоставлены мне надежными источниками, которые я раскрою как можно скорее».

И именно Корона раскрывает этот новый шаг в своем расследовании ставок в мире футбола. «Я решил переместиться в закулисный мир футбола, чтобы раскрыть множество искажений, которые там скрываются. Не только ставки, но и многое другое. Скоро мы поговорим, например, о футболистах-геях и о том, почему никто из них никогда не раскрывал публично что они геи. Что этому мешает? Что заставляет их скрываться». На сегодняшний день только бывший игрок «Сампдории» Якуб Янкто нашел в себе смелость выступить. А сколько еще сделали ставку на свои команды?

«Как я уже сказал, — объясняет Корона, — эта информация пришла ко мне от человека, имеющего хорошие связи в мире футбола, и является частью досье, которое собиралось с течением времени. 11 октября 2023 года я ожидал ее во время прямой трансляция канала tvplay twich.it, что я раскрою имена других футболистов, которые, как и Фаджоли, страдают от игровой зависимости. Зло, в котором я могу вас заверить, затрагивает гораздо больше спортсменов, чем было сказано до сих пор».

Вскоре Фабрицио Корона написал в своем Twitter, что Дзаньоло и Тонали сейчас разговаривают с полицией Коверчано, чтобы получить разъяснения по делу о ставках.

Информацию о том, что Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией, подтвердил также и известный инсайдер Фабрицио Романо.

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#Zaniolo e #Tonali sono al momento a colloquio con le forze dell’ordine all’interno di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda scommesse. — Dillingernews (@dillingernews) October 12, 2023