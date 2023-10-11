Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Уэйн Руни возглавил английский клуб
Англия
11 октября 2023, 13:39 |
600
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уэйн Руни возглавил английский клуб

«Бирмингем» получил нового главного тренера

11 октября 2023, 13:39 |
600
0
ОФИЦИАЛЬНО. Уэйн Руни возглавил английский клуб
ФК Бирмингем. Уэйн Руни

37-летний специалист Уэйн Руни возглавил «Бирмингем Сити», выступающий в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны подписали контракт до лета 2027 года. Последним местом работы англичанина был американский «Ди Си Юнайтед». Уэйн провел 53 матча во главе клуба, одержав 14 побед и 13 ничьих. Еще 26 раз его команда проигрывала. Средний темп набора очков – 1.04 балла за игру.

«Бирмингем» неплохо начал сезон, но все равно уволил своего главного тренера. Английский клуб идет 6-м в лиге, набрав 18 очков в 11 турах.

По теме:
Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ
Гарри НЕВИЛЛ: «Не думаю, что МЮ закончит сезон в топ-5 АПЛ»
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
Уэйн Руни Бирмингем Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу назначение тренера Ди Си Юнайтед
Источник ФК Бирмингем Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Футбол | 10 октября 2023, 22:20 18
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?

С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц

Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон
Футбол | 11 октября 2023, 09:36 12
Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон
Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон

Продажа игроков и деньги от УЕФА

В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
Футбол | 11.10.2023, 04:50
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Футбол | 11.10.2023, 01:41
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Месси вернется в Барселону в январе? Об этом пишут, но реально ли это
Футбол | 11.10.2023, 12:16
Месси вернется в Барселону в январе? Об этом пишут, но реально ли это
Месси вернется в Барселону в январе? Об этом пишут, но реально ли это
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С 1-го места выйти в плей-офф ЧМ не сумели. Украинцы уступили американцам
С 1-го места выйти в плей-офф ЧМ не сумели. Украинцы уступили американцам
09.10.2023, 15:54
Волейбол
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 6
Футбол
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 32
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
10.10.2023, 21:37 12
Футбол
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
09.10.2023, 23:59 1
Бокс
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
10.10.2023, 20:16 38
Футбол
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем