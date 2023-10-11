ОФИЦИАЛЬНО. Уэйн Руни возглавил английский клуб
«Бирмингем» получил нового главного тренера
37-летний специалист Уэйн Руни возглавил «Бирмингем Сити», выступающий в Чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны подписали контракт до лета 2027 года. Последним местом работы англичанина был американский «Ди Си Юнайтед». Уэйн провел 53 матча во главе клуба, одержав 14 побед и 13 ничьих. Еще 26 раз его команда проигрывала. Средний темп набора очков – 1.04 балла за игру.
«Бирмингем» неплохо начал сезон, но все равно уволил своего главного тренера. Английский клуб идет 6-м в лиге, набрав 18 очков в 11 турах.
Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.— Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023
Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵
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