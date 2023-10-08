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  4. Свёнтек взяла титул в Пекине, разобравшись с обидчицей Костюк
WTA
08 октября 2023, 15:49 | Обновлено 08 октября 2023, 15:54
430
0

Свёнтек взяла титул в Пекине, разобравшись с обидчицей Костюк

Польская теннисистка остановила Людмилу Самсонову

08 октября 2023, 15:49 | Обновлено 08 октября 2023, 15:54
430
0
Свёнтек взяла титул в Пекине, разобравшись с обидчицей Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

8 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек в двух партиях обыграла Людмилу Самсонову (№22 WTA).

Пекин. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Людмила Самсонова – 6:2, 6:2

Для Свёнтек это пятый титул в сезоне и третий – на харде. Ранее она побеждала в Дубае, Штутгарте, на Ролан Гаррос и в Варшаве.

Ига останется второй ракеткой мира, но сократит до 465 очков отставание от Арины Соболенко, которая возглавляет рейтинг WTA.

Для Самсоновой это был третий финал в 2023 году, во всех она проиграла. В третьем раунде Людмила выбила украинку Марту Костюк.

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Источник Sport.ua
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