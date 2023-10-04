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  4. Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
WTA
04 октября 2023, 12:12 | Обновлено 04 октября 2023, 12:17
933
19

Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине

Марта в четвертый раз подряд уступила этой сопернице, хотя вела 3:0 в третьей партии

04 октября 2023, 12:12 | Обновлено 04 октября 2023, 12:17
933
19
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде украинка проиграла Людмиле Самсоновой (№22 WTA).

Пекин. Третий раунд
Марта Костюк (Украина) – Людмила Самсонова – 4:6, 7:6(4), 5:7

В финальной парти Марта вела со счетом 3:0 и 4:2, но не смогла удержать преимущество.

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Отметим, что Костюк впервые сыграла в 1/8 финала на турнире категории WTA 1000.

В следующем круге Самсонова сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA), которая отправила отдыхать четвертку ракетку мира Джессику Пегулу.

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Марта Костюк – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Пекин Марта Костюк Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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introvert
Неймовірно. Суперниця зробила все можливе і неможливе, щоб допомогти Марті взяти реванш - не допомогло. Зрештою, результат цілком справедливий. Гравці з таким примітивним захисним тенісом вигравати матчі просто не мають права.
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+8
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Vova Chol
Подвійних неміряно , та ще три у самий відповідальний момент. Відновлюй засмагу , бо за 4 останніх дні щось поблідніла .
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+4
ptolemeus
Ахахахаха.
Суперниця старалася переграти Марту в дурості і психологічних провалах. Наївна! Переграти Марту в цих аспектах не може ніхто. Вона в цьому видатний майстер. Іди кацапко, тренуйся. Ще тобі работать і работать щоб досягти рівня Марти.
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+4
Standard
На жаль бандаж на стегні не дозволив українці переграти цього сморчка з боліт.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Mr Voevudskiy
И эта слилась русняной. вся суть наших *спортсменов* 
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+1
Олександр Павловський
Три години потратив, а вона програла. Вона слабіша, і це було видно , плюс втрата на подачах.
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0
T-800
українського Сафіна в юбці не вилікувати
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0
sv_2000
Если технически, то мне не хватило разнообразия в игре Марты. Она неплохо варьировала темп, то плоско била, то высоко закручивала, провоцировала на ошибки, это да... Но погонять по корту рашистку надо было бы. Самсонова преотвратно сегодня у сетки играла, дропы были бы очень уместны. 
Но в целом это фигня.... Главное что у Марты непробиваемо это психология. Её катастрофически не хватает на весь матч. Не знаю даже как теоретически с этим бороться. Только  надеяться что когда-то у Марты в голове тумблер какой-то переключится(((
 
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0
RomeoBoss
Китайски болювальники дуже люблять росеянок,
зрозумило чому!А в заголі самсонова було
на дві з половиною голови
сильнійше,особливо в подачах,дуже сильні і точні.
А Марта здулась,як кулька,
нажаль.
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0
Stanislav Matusevych
Чергова поразка проти кацапки, хоч сьогодні шанси були, завдяки здебільшого руснявій гарматниці. Але з 0:3 у третьому сеті вона заграла якісно, а цьому Марті протиставити нема чого. Однією біганиною за задньою лінією що можна зробити? А спроби власних атак закінчуються вже звично помилками. І перша подача теж звично зникла. Тож усе закономірно, на жаль.
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0
Серж Бос
Я не ставочник. Але так ганебно зливатись , це як будьто зіграла на букмекерів....
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-1
OlegShevchenko
Обісралася Марта.
Не хоче грати за національну збірну України, от і закон бумерангу
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-1
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Arty900
Гра Костюк - це просто фарс.
Навіть праймова Сара Еррані цікавіше грала, ніж Марта, хоч у італійки фізичні дані набагато скромніші.
Кожного разу говориш собі, що востаннє дивлюсь матчі Костюк, і завжди собі зраджую.
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-3
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