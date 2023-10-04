Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Марта в четвертый раз подряд уступила этой сопернице, хотя вела 3:0 в третьей партии
Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В третьем раунде украинка проиграла Людмиле Самсоновой (№22 WTA).
Пекин. Третий раунд
Марта Костюк (Украина) – Людмила Самсонова – 4:6, 7:6(4), 5:7
В финальной парти Марта вела со счетом 3:0 и 4:2, но не смогла удержать преимущество.
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
Отметим, что Костюк впервые сыграла в 1/8 финала на турнире категории WTA 1000.
В следующем круге Самсонова сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA), которая отправила отдыхать четвертку ракетку мира Джессику Пегулу.
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Суперниця старалася переграти Марту в дурості і психологічних провалах. Наївна! Переграти Марту в цих аспектах не може ніхто. Вона в цьому видатний майстер. Іди кацапко, тренуйся. Ще тобі работать і работать щоб досягти рівня Марти.
Но в целом это фигня.... Главное что у Марты непробиваемо это психология. Её катастрофически не хватает на весь матч. Не знаю даже как теоретически с этим бороться. Только надеяться что когда-то у Марты в голове тумблер какой-то переключится(((
зрозумило чому!А в заголі самсонова було
на дві з половиною голови
сильнійше,особливо в подачах,дуже сильні і точні.
А Марта здулась,як кулька,
нажаль.
Не хоче грати за національну збірну України, от і закон бумерангу
Навіть праймова Сара Еррані цікавіше грала, ніж Марта, хоч у італійки фізичні дані набагато скромніші.
Кожного разу говориш собі, що востаннє дивлюсь матчі Костюк, і завжди собі зраджую.