Остапенко одержала вторую победу подряд на соперницей из топ-5 рейтинга WTA

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№17 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Пекине.

В матче третьего раунда Остапенко обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу.

Пекин. Третий раунд

Алена Остапенко (Латвия) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:2

Латвийская теннисистка выиграла четвертый матч в сезоне против соперниц из первой десятки и второй поединок подряд против представительниц топ-5 рейтинга WTA.

В следующем раунде Остапенко сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA) или Марты Костюк (№44 WTA).