WTA04 октября 2023, 09:44 | Обновлено 04 октября 2023, 09:47
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Остапенко одержала вторую победу подряд на соперницей из топ-5 рейтинга WTA
Латвийская теннисистка переиграла в Пекине Джессику Пегулу
04 октября 2023, 09:44 | Обновлено 04 октября 2023, 09:47
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Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№17 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Пекине.
В матче третьего раунда Остапенко обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу.
Пекин. Третий раунд
Алена Остапенко (Латвия) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:2
Латвийская теннисистка выиграла четвертый матч в сезоне против соперниц из первой десятки и второй поединок подряд против представительниц топ-5 рейтинга WTA.
В следующем раунде Остапенко сразится против Людмилы Самсоновой (№22 WTA) или Марты Костюк (№44 WTA).
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