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WTA
05 октября 2023, 09:02 | Обновлено 05 октября 2023, 09:50
610
2

Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине

Ангелина не смогла оформить еще одну топ-победу на большом турнире в Китае

05 октября 2023, 09:02 | Обновлено 05 октября 2023, 09:50
610
2
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде украинка проиграла француженке Каролин Гарсии (№10 WTA).

Пекин. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток. В прошлый четверг украинка уступила этой сопернице на соревнованиях в Токио.

Отметим, что это было первое выступление Калининой на турнире в Пекине. В первом раунде она одолела восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.

В следующем круге Гарсия сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек.

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WTA Пекин Ангелина Калинина Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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OlegShevchenko
Обісралася вчергове
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Игорь Городищев
Геля - не шахтарка ! )
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