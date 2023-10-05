Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Ангелина не смогла оформить еще одну топ-победу на большом турнире в Китае
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В третьем раунде украинка проиграла француженке Каролин Гарсии (№10 WTA).
Пекин. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 3:6, 2:6
Это была вторая встреча теннисисток. В прошлый четверг украинка уступила этой сопернице на соревнованиях в Токио.
Отметим, что это было первое выступление Калининой на турнире в Пекине. В первом раунде она одолела восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.
В следующем круге Гарсия сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек.
Fly with Caro! Garcia reaches the quarterfinal of China Open. #2023ChinaOpen pic.twitter.com/SXk4eLXwP4— China Open (@ChinaOpen) October 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира еще и дал совет Цыганскому королю
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов