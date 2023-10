Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде украинка проиграла француженке Каролин Гарсии (№10 WTA).

Пекин. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 3:6, 2:6

Это была вторая встреча теннисисток. В прошлый четверг украинка уступила этой сопернице на соревнованиях в Токио.

Отметим, что это было первое выступление Калининой на турнире в Пекине. В первом раунде она одолела восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.

В следующем круге Гарсия сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек.

Fly with Caro! Garcia reaches the quarterfinal of China Open. #2023ChinaOpen pic.twitter.com/SXk4eLXwP4