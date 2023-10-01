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  4. Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
WTA
01 октября 2023, 09:25 | Обновлено 01 октября 2023, 09:41
690
2

Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона

Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии

01 октября 2023, 09:25 | Обновлено 01 октября 2023, 09:41
690
2
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) сенсационно начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой из Чехии (№8 WTA), но сумела одержать волевую победу.

Пекин. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, ранее счет был равный. Это был первый матч Вондроушовой после US Open.

Это был 11-й матч Калининой против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и третья победа. В этом году это самая высокорейтинговая победа украинка и шестой камбэк после проигрыша первой партии.

Отметим, что это 22-я победа Ангелины за сезон на уровне WTA, это личный рекорд спортсменки.

В следующем круге Калинина сразится против Дарьи Севилл (№248 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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WTA Пекин Ангелина Калинина Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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Трегубов Дмитро
Ангелину добряче поругали після першого сету і це спрацювало
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+1
Александр Ад
молодець зуміла переламати.дуже невдало початий матч.Вирішальним виявився 7 гейм 2 сету.коли Гелі вдалося забрати перший брейк.Маркета втратила впевненость .почала помилятися,а Геля навпакі стала діяті набагато впевненіше(до речі і сонце "пішло"з корту) і в 3 сеті просто знищила суперницю.Браво!
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