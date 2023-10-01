Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) сенсационно начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В первом раунде украинка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой из Чехии (№8 WTA), но сумела одержать волевую победу.
Пекин. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:1
Это была третья встреча теннисисток, ранее счет был равный. Это был первый матч Вондроушовой после US Open.
Это был 11-й матч Калининой против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и третья победа. В этом году это самая высокорейтинговая победа украинка и шестой камбэк после проигрыша первой партии.
Отметим, что это 22-я победа Ангелины за сезон на уровне WTA, это личный рекорд спортсменки.
В следующем круге Калинина сразится против Дарьи Севилл (№248 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство организации хочет убедить недовольные страны не бойкотировать матчи с россиянами
Эдди Хирн хочет увидеть бой Джошуа - Уайлдер