Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) сенсационно начала выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В первом раунде украинка проиграла первый сет Маркете Вондроушовой из Чехии (№8 WTA), но сумела одержать волевую победу.

Пекин. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:1

Это была третья встреча теннисисток, ранее счет был равный. Это был первый матч Вондроушовой после US Open.

Это был 11-й матч Калининой против соперницы из первой десятки мирового рейтинга и третья победа. В этом году это самая высокорейтинговая победа украинка и шестой камбэк после проигрыша первой партии.

Отметим, что это 22-я победа Ангелины за сезон на уровне WTA, это личный рекорд спортсменки.

В следующем круге Калинина сразится против Дарьи Севилл (№248 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine