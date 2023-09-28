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  4. Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии
WTA
28 сентября 2023, 11:53 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:15
465
4

Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии

Ангелина Калинина выбыла из турнира в Токио

28 сентября 2023, 11:53 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:15
465
4
Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в японском Токио.

В матче второго круга Калинина не смогла обыграть пятую сеяную, французскую теннисистку Каролин Гарсию, которая подала десять эйсов против одного и качественнее отыграла и на подаче, и на приеме. Также украинка смогла сделать только один брейк из четырех попыток.

Таким образом, на турнире в Токио осталась только одна украинская теннисистка, Надежда Киченок, которая вышла в полуфинал в парном разряде.

WTA 500, Токио, Япония, хард, 2-й круг

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:3.

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Ангелина Калинина WTA Токио Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Почему я не удивлён .....
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Павло Бубенко
Перша подача! Ось завдячуючи чому перемагають найкращі тенісистки, у тому числі й Гарсія у останньому матчі! 9 ейсів проти жодного у Калініної, у якої першої подачі практично нема, бо або в аут, або ж у сітку! А з другої, вкрай слабкої,  Гарсія набрала майже усі очки! У інших компонентах француженка не була сильнішою за Калініну... За виключенням ще одного вкрай важливого елементу, який у наших тенісисток (за виключенням, хіба що. Світоліної) геть відсутній - жага до пе5ремоги!!! 
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