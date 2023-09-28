Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 500 в японском Токио.

В матче второго круга Калинина не смогла обыграть пятую сеяную, французскую теннисистку Каролин Гарсию, которая подала десять эйсов против одного и качественнее отыграла и на подаче, и на приеме. Также украинка смогла сделать только один брейк из четырех попыток.

Таким образом, на турнире в Токио осталась только одна украинская теннисистка, Надежда Киченок, которая вышла в полуфинал в парном разряде.

WTA 500, Токио, Япония, хард, 2-й круг

Каролин Гарсия (Франция, 5) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:3.