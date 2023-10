Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК

2 октября должен был состояться матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе С между клубами «Сепахан» (Иран) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).

Однако встреча была отменена. Саудовская команда отказалась выходить на игру.

Причина – на стадионе «Сепахана» «Нагш-э-Джахан» в Исфахане стоит статуя Касема Сулеймани. Изначально представители «Аль-Иттихада» надеялись, что статую уберут, однако этого не случилось.

Касем Сулеймани был признан США террористом в 2005 году. В 2011 году администрация президента США наложила санкции на Сулеймани за предполагаемый заговор с целью убийства посла Саудовской Аравии в США в Вашингтоне. Сулеймани помогал поддерживать сирийское правительство во время гражданской войны в Сирии, нанеся огромный ущерб Сирии и сирийскому народу. Он был командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. В 2020 году он был убит в результате удара военно-воздушных сил США.

В итоге игроки «Аль-Иттихада» просто отправились в аэропорт.

Азиатская конфедерация футбола в ближайшее время опубликует официальное заявление.

Заявление пресс-службы «Сепахана»:

«Матч между футбольной командой и «Аль-Иттихад» отменен по решению арбитра. Мы подадим жалобу по этому инциденту и передадим ее в Азиатскую футбольную конфедерацию».

The start of Al-Ittihad's match against Sepahan in Iran was delayed due to the Al-Ittihad team's refusal to enter the match stadium in light of the presence of a statue of Qa*se*m Sol*ei*ma*ni at the entrance of the stadium.



🇸🇦 🇸🇦 🇸🇦 🇸🇦 🇸🇦 🇸🇦… pic.twitter.com/8tLAJR25Jg — FAISAL RSL (@SaudiPLf) October 2, 2023

In Saudi Arabia 🇸🇦🇸🇦



The AFC removes the phrase “Al Awwal Park” because it is a trademark



But he is unable to remove objects that have political dimensions.



For the millionth time, keep politics out of sports🤬🤬



The AFC proves once again that it is the worst football… pic.twitter.com/rROJN9qqHd — FAISAL RSL (@SaudiPLf) October 2, 2023

BREAKING 🚨: Concern in Iran after Al-Ittihad Saudi club players left Naqsh-e Jahan Stadium due to failure to remove a political statue of Q*as*e*m S*ol*eim*ani from the match stadium.



Expectations that Iran will issue an apology and remove the statue to convince the Saudi… pic.twitter.com/dFmlx1H30j — FAISAL RSL (@SaudiPLf) October 2, 2023