Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:51 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:53
1432
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Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов
19 февраля 2025, 22:51 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:53
1432
0
19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).
В первом тайме дубль оформил Килиан Мбаппе для хозяев поля.
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин
ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин
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