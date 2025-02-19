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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:51 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:53
1432
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 22:51 | Обновлено 19 февраля 2025, 22:53
1432
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

В первом тайме дубль оформил Килиан Мбаппе для хозяев поля.

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин

ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити Килиан Мбаппе видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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