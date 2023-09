Маурисио ПОЧЕТТИНО – о Мудрике: «Он уникальный игрок»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил украинского вингера Михаила Мудрика за желание стать командным игроком:

В этом сезоне на счету Михаила Мудрика 6 матчей за «Челси». И хотя он не смог отличиться в них результативным действием, болельщики оценили его игру и в последнем матче провожали его с поля аплодисментами.

🇺🇦 Pochettino on Mudryk: "He’s now trying to be more open and trying to adapt and to be more involved in every single situation. He's unique kind of player".



"He's doing a massive effort to try to integrate himself and to understand better what it means to play in a team". pic.twitter.com/Yf3DoJ2JGg