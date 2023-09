Трагедии не будет. Игрока Ниццы Бека Бека увели с моста

Опорного полузащитника «Ниццы» Алексиса Бека Бека увели с моста, где он находился в течение нескольких часов с намерением совершить суицид. Об этом сообщают СМИ.

Ранее спасательные службы города Ницца перекрыли движение на мосту и отправили к игроку психолога. Пока что неизвестно, было ли решение покинуть мост его самостоятельным решением.

Напомним, по информации СМИ, причиной, по которой Бека Бека был готов наложить на себя руки, стало расставание с девушкой.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2