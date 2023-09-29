Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид
Франция
29 сентября 2023, 13:57 |
1140
2

ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид

Алексис Бека-Бека в шаге от непоправимого поступка

29 сентября 2023, 13:57 |
1140
2
ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид
Getty Images/Global Images Ukraine

Шокирующие новости поступают из французской Ниццы. Футболист местного клуба «Ницца» Алексис Бека Бека сейчас находится на краю моста А8 в городе и готов наложить на себя руки.

По информации французских СМИ, причиной желания Бека Бека совершить акт суицида является расставание с девушкой. К месту событий уже направились психолог и спасательные службы. Военные разрабатывают план спасения 22-летнего футболиста.

Бека-Бека перешел в «Ниццу» минувшим летом из московского «локомотива» за 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.


Twitter

По теме:
ФОТО. Помощник Реброва навестил Довбика и Цыганкова в Жироне
ФОТО. Ярмолюк и Зинченко обменялись футболками после матча Кубка лиги
ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
Ницца фото
Источник RMC Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Бокс | 29 сентября 2023, 07:15 7
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком

Британец пытается оправдать свое нежелание сразиться за абсолютное чемпионство

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября
Футбол | 29 сентября 2023, 07:20 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября

Важные события во всех видах спорта

Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»
Футбол | 29.09.2023, 10:05
Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»
Тренер Руха: «Слова Цыганыка о судействе во Львове? Заказной выпад»
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Футбол | 28.09.2023, 19:07
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
Легенда Челси: «Арсенал не просто так хотел Мудрика, он – феноменален»
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
Футбол | 28.09.2023, 22:55
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Довбойоб!
Ответить
0
Макс Макс
Нет слов...что так башню сорвало из-за... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
27.09.2023, 23:59 9
Футбол
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
28.09.2023, 13:55 84
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 18
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 6
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
28.09.2023, 06:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем