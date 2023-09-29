ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид
Алексис Бека-Бека в шаге от непоправимого поступка
Шокирующие новости поступают из французской Ниццы. Футболист местного клуба «Ницца» Алексис Бека Бека сейчас находится на краю моста А8 в городе и готов наложить на себя руки.
По информации французских СМИ, причиной желания Бека Бека совершить акт суицида является расставание с девушкой. К месту событий уже направились психолог и спасательные службы. Военные разрабатывают план спасения 22-летнего футболиста.
Бека-Бека перешел в «Ниццу» минувшим летом из московского «локомотива» за 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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Alexis Beka Beka 🤯🤯🤯— La salade Nicoise ⚽️ (@dino_linsolent) September 29, 2023
Espérons que quelqu’un arrive à le raisonner 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#OGCNice #nice #bekabeka #Alexis pic.twitter.com/xpSIZ9kBO2
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