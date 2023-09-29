ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид

Шокирующие новости поступают из французской Ниццы. Футболист местного клуба «Ницца» Алексис Бека Бека сейчас находится на краю моста А8 в городе и готов наложить на себя руки.

По информации французских СМИ, причиной желания Бека Бека совершить акт суицида является расставание с девушкой. К месту событий уже направились психолог и спасательные службы. Военные разрабатывают план спасения 22-летнего футболиста.

Бека-Бека перешел в «Ниццу» минувшим летом из московского «локомотива» за 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.



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