«Даты зафиксированы». В Боруссии Д отреагировали на слухи о возрасте Мукоко

Дортмундская «Боруссия» опровергает слухи о том, что возраст немецкого нападающего «шмелей», выступающего в аренде за «Ниццу», Юссуфа Мукоко является поддельным.

«В случае с Юссуфой Мукоко биологические родители и даты рождения зафиксированы в официальных документах, удостоверяющих личность, и свидетельстве о рождении, выданное немецкими властями.

Эти документы действительны и по сей день, и являются основанием для получения права и разрешения играть за клубы как в Германии, так и за рубежом, и, конечно же, за сборные, такие как сборная Германии U-21.

Обратите внимание, что и игрок, и его биологические родители, указанные в вышеупомянутых документах, сообщили нам и, в случае родителей, даже третьим лицам под присягой в рамках судебного разбирательства, что информация, содержащаяся в вышеупомянутых официальных документах, соответствует действительности.

Такое положение дел, конечно, имеет решающее значение для нас, DFB и нынешнего клуба игрока»

Ранее сообщалось, что отец Мукоко признался, что изменил возраст игрока.