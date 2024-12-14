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Германия
14 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:53
318
0

«Даты зафиксированы». В Боруссии Д отреагировали на слухи о возрасте Мукоко

В дортмундском клубе опровергли поддельность возраста Юссуфа

14 декабря 2024, 10:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:53
318
0
«Даты зафиксированы». В Боруссии Д отреагировали на слухи о возрасте Мукоко
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

Дортмундская «Боруссия» опровергает слухи о том, что возраст немецкого нападающего «шмелей», выступающего в аренде за «Ниццу», Юссуфа Мукоко является поддельным.

«В случае с Юссуфой Мукоко биологические родители и даты рождения зафиксированы в официальных документах, удостоверяющих личность, и свидетельстве о рождении, выданное немецкими властями.

Эти документы действительны и по сей день, и являются основанием для получения права и разрешения играть за клубы как в Германии, так и за рубежом, и, конечно же, за сборные, такие как сборная Германии U-21.

Обратите внимание, что и игрок, и его биологические родители, указанные в вышеупомянутых документах, сообщили нам и, в случае родителей, даже третьим лицам под присягой в рамках судебного разбирательства, что информация, содержащаяся в вышеупомянутых официальных документах, соответствует действительности.

Такое положение дел, конечно, имеет решающее значение для нас, DFB и нынешнего клуба игрока»

Ранее сообщалось, что отец Мукоко признался, что изменил возраст игрока.

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Юссуфа Мукоко Ницца Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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