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Германия
13 декабря 2024, 14:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:08
2014
5

Суперскандал! Отец финалиста ЛЧ признался, что уменьшил возраст игрока

Также Йозеф Мукоко заявил, что Юссуфа Мукоко не является его биологическим сыном или сыном его жены

13 декабря 2024, 14:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 15:08
2014
5
Суперскандал! Отец финалиста ЛЧ признался, что уменьшил возраст игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

Йозеф Мукоко, отец немецкого нападающего французской «Ниццы» Юссуфы Мукоко, дал шокирующее интервью СМИ:

«Осознавая уголовную ответственность за ложные показания под присягой, я заявляю: Юссуфа Мукоко не мой биологический сын и не сын моей жены, Марии Мукоко.

Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Камеруне. Я сфальсифицировал для него свидетельство о рождении в Яунде, после чего мы получили паспорт в посольстве и перевезли его в Германию под видом моего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. В документах мы уменьшили его возраст на 4 года».

На данный момент якобы 20-летний Юссуфа Мукоко на правах аренды выступает за «Ниццу», но принадлежит дортмундской «Боруссии». В 13 матчах за «Ниццу» немец отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Дмитро Вербинський Источник: Bild
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Комментарии 5
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mini.f
В Африке это в порядке вещей. Но и у нас в Украине это довольно распространенная практика, в соревнованиях ДЮФЛУ таких переростков - сотни, если не больше. Потом они попадают в сборные команды Украины по разным возрастам и даже становятся победителями и призерами этих соревнований.  У меня не хватит пальцев на обеих руках, чтобы перечислить всех наших звездных футболистов. которые выступали в составе сборной Украины, и были на несколько лет старше возраста, который был указан в документах. Не буду называть фамилию теперь уже футбольного функционера, который на два года старше, чем дата в его паспорте . А спалился он на том, что была опубликована в газете групповая фотография его класса и дата на этом фото. И получается что наш герой и гений футбола пошел в школу в 5-ти летнем возрасте... Ничего, бывает... 
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Nina Sova
Это он интервью под присягой давал?)))
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Dinamokolhoz
прямо як Калюжний
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OKs100
Типичная история для африканских игроков. Только обычно уменьшают возраст не на 4 года, а на 8-10. Сейчас ему было бы по паспорту 14-16 лет и он был бы одной главных звезд мирового футбола, вундеркиндом, который уже в 26 лет по паспорту фактически завязал бы с футболом.
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