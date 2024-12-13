Суперскандал! Отец финалиста ЛЧ признался, что уменьшил возраст игрока
Также Йозеф Мукоко заявил, что Юссуфа Мукоко не является его биологическим сыном или сыном его жены
Йозеф Мукоко, отец немецкого нападающего французской «Ниццы» Юссуфы Мукоко, дал шокирующее интервью СМИ:
«Осознавая уголовную ответственность за ложные показания под присягой, я заявляю: Юссуфа Мукоко не мой биологический сын и не сын моей жены, Марии Мукоко.
Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Камеруне. Я сфальсифицировал для него свидетельство о рождении в Яунде, после чего мы получили паспорт в посольстве и перевезли его в Германию под видом моего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. В документах мы уменьшили его возраст на 4 года».
На данный момент якобы 20-летний Юссуфа Мукоко на правах аренды выступает за «Ниццу», но принадлежит дортмундской «Боруссии». В 13 матчах за «Ниццу» немец отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
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