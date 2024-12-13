Суперскандал! Отец финалиста ЛЧ признался, что уменьшил возраст игрока

Йозеф Мукоко, отец немецкого нападающего французской «Ниццы» Юссуфы Мукоко, дал шокирующее интервью СМИ:

«Осознавая уголовную ответственность за ложные показания под присягой, я заявляю: Юссуфа Мукоко не мой биологический сын и не сын моей жены, Марии Мукоко.

Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Камеруне. Я сфальсифицировал для него свидетельство о рождении в Яунде, после чего мы получили паспорт в посольстве и перевезли его в Германию под видом моего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. В документах мы уменьшили его возраст на 4 года».

На данный момент якобы 20-летний Юссуфа Мукоко на правах аренды выступает за «Ниццу», но принадлежит дортмундской «Боруссии». В 13 матчах за «Ниццу» немец отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.