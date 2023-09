«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора

27 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Вильярреал» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Украинские футболисты гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

На 56-й минуте Артем забил 1-й гол «Жироны» в этом поединке и сравнял счет. На 69-й Довбик ушел с поля, а вместо него появился Кристиан Стуани. Украинский форвард забил 2-й мяч в 2 последних матчах за «жирондинцев», а всего на его счету 3 гола. Также украинец уже успел отметится 2 ассистами в Испании.

Цыганков провел на поле 88 минут, после чего его заменили на Джона Солиса. Виктор не отметился результативными действиями, однако принял участие в ключевой атаке с забитым мячом Довбика, сделав предголевой пас.

После завершения встречи фанаты «Жироны» с восхищением комментировали игру двух украинцев, а особенно игру Довбика, и сделали отдельный акцент на важности участия Виктора и Артема в каждом поединке своей любимой команды:

rish: «Вот что бывает, когда даешь играть Цыганкову и Довбику».

this is what happens when you let tsygankov and dovbyk cook https://t.co/azq83yUBRV