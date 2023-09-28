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Испания
28 сентября 2023, 00:55 | Обновлено 28 сентября 2023, 01:01
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2

«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора

«Жирона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1 в 7-м туре Ла Лиги

28 сентября 2023, 00:55 | Обновлено 28 сентября 2023, 01:01
818
2
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Вильярреал» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

Украинские футболисты гостей Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

На 56-й минуте Артем забил 1-й гол «Жироны» в этом поединке и сравнял счет. На 69-й Довбик ушел с поля, а вместо него появился Кристиан Стуани. Украинский форвард забил 2-й мяч в 2 последних матчах за «жирондинцев», а всего на его счету 3 гола. Также украинец уже успел отметится 2 ассистами в Испании.

Цыганков провел на поле 88 минут, после чего его заменили на Джона Солиса. Виктор не отметился результативными действиями, однако принял участие в ключевой атаке с забитым мячом Довбика, сделав предголевой пас.

После завершения встречи фанаты «Жироны» с восхищением комментировали игру двух украинцев, а особенно игру Довбика, и сделали отдельный акцент на важности участия Виктора и Артема в каждом поединке своей любимой команды:

rish: «Вот что бывает, когда даешь играть Цыганкову и Довбику».

nodarisa86: «Другие клубы, либо вы покупаете Довбика сейчас, либо он начнет расти в цене и не остановится».

Omar Gutiérrez: «Цыганков делал то, что нужно команде. А Довбик – убийца в штрафной площади».

MarioEnes: «Жирона» в этом году показывает невероятный футбол, особенно Виктор Цыганков, Савио и Артем Довбик, игроки, которые выводят игру команды на очень высокий уровень».

DanLegit: «Это просто эффект Довбика и Цыганкова».

mudzin1535: «Довбик – украинский Холанд и бразильский вундеркинд».

TheQuinteam: «Адаптация Довбика невероятна. На данный момент у него 3 гола в 7 играх, а также на его счету три старта подряд.
Лучшяа работы Мишеля в Жироне благодаря одному из великих форвардов уровня Лиги конференций».

Jesús Montes: «Стоит смотреть за Цыганковым. Какая элегантность...»

SerlopRM: «Савио, Цыганков и Алеш Гарсия в субботу:»

Jorge Matesanz: «Савио, Цыганков и Довбик просто необходимы Жироне в каждой игре».

Видеообзор матча Вильярреал – Жирона – 1:2

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реакция болельщиков фанаты болельщики Жирона Вильярреал Вильярреал - Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига выбор редакции Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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pavel8873
Наступна гра з Реалом . Жирона не потягне...
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